施正鋒：想組黨的獨派可能寧願挺郭、王

施正鋒認為，綠營灌票給韓國瑜，是希望柯文哲不要出來選。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月8日電（記者 黃筱筠）國民黨8日開始將進行電話民調，有綠營人士操作灌票中國國民黨高雄市長韓國瑜。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒接受中評社訪問表示，民進黨府院黨高層等近半年都是在“打韓”，確實評估韓若初選出線，民進黨比較好打，聚焦打韓也邊陲化無黨籍台北市長柯文哲。



獨派若組黨，會不會影響蔡英文2020選舉？施正鋒表示，蔡陣營的論調是，不支持民進黨就是支持“兩岸一家親”，支持“九二共識”，但這個說法對獨派有號召力嗎？獨派若組黨可能有5％至10％的影響力，難道這些人不關鍵嗎？蔡不推獨立就算了，但現在連公投法都修成這樣，加上初選的不滿，獨派想要組黨的人，不願意再支持蔡。



施正鋒更說，這些獨派的人也不會轉向支持柯文哲，他們認為柯很投機。但如果郭台銘加上王金平合作的組合，這些獨派政黨可能會轉向投郭王，王金平與李登輝有否種象徵意義，這些獨派對於王的接受度比柯文哲高。



施正鋒表示，民進黨追著韓國瑜打，是希望激化藍綠對決，那中間選民會被蔡英文吸引過來。但柯文哲會希望鴻海前董事長郭台銘出線，而民進黨初選時，柯粉很可能是灌票給蔡。對柯來說，賴清德深綠、韓國瑜深藍、郭台銘淺藍、蔡英文淺綠，柯會認為蔡、郭被提名，藍綠對立比較沒這麼嚴重，深藍、深綠的票是柯拿不走的，但淺綠、淺藍的票，柯是可以拿走的。



他也說，蔡英文認為韓國瑜出來，柯文哲比較不會選2020，因為藍綠對決支持者歸隊。但他也提醒，柯文哲出來選2020，至少會有25％的票，加上三分天下，若再碰到郭、碰到蔡，柯可以淺綠、淺藍左右開攻，“若是郭、蔡、柯三足鼎力，柯就賺到”。



施正鋒對中評社分析，至於王金平退出國民黨初選，但王還是擁有本土派選“立委”大概10％的影響力。王的可能性很多，可能跟柯文哲合作，李登輝可能居中穿線；也可能跟郭台銘合作，王想要的應該是“行政院長”位置，就看柯、郭兩人願意怎麼跟王合作。



至於王金平退出初選，卻還是動作頻頻，施正鋒說，有些人說王是待價而沽，也可能回去“立法院”當院長，但這很瞧不起王，王想要的是“行政院長”。而韓國瑜支持者其實是瞧不起王，韓在選高雄市長時，三山造勢場上，韓支持者還嗆王，加上支持韓多數是軍公教，這些人也不會喜歡王，韓目前沒有直接講，而王的人有些去支持郭，有些支持韓，王本人動向擇比較偏向郭，王是可能與柯郭合作。

