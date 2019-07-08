張亞中：找回創黨精神贏回“中華民國”

張亞中。(中評社 洪德瑜攝) 中評社台北7月8日電／中國國民黨7月7日在台北府前舉行反鐵籠公投大會師，爭取2020提名的台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中上台發言表示，他如果當選會在歷史文化教育上撥亂反正，不容許去“本國史”在台灣發生。他更會大聲說出，“我是台灣人，也是中國人”。他若贏得初選，會以全黨之力協助推動“重啟核四”連署。



張亞中演講全文如下：



各位朋友，大家好！

很高興今天有機會與大家一起站上凱道，

反對民進黨違反民主的鐵籠公投。



但是，大家還記今天是個甚麼日子嗎？

82年前的今天，7月7日，

本黨帶領著全體國人，展開八年的浴血對日抗戰。

這場由血肉築成的戰鬥，

我們犧牲了三千多萬軍民的生命。

我們約有一億同胞流離失所成為難民。

我們承受了，以當時幣值計算

約一兆美元的損失。



這一切一切的奮鬥、努力、犧牲

換得中華民國能夠出席1943年的開羅會議，

蔣中正先生在開羅會議中唯一的堅持，

就是台灣、澎湖必須歸還給“中華民國”。



各位朋友，

沒有三千萬同胞的犧牲

今天的台灣還在日本殖民統治之下，

永遠無法當家作主。



“民國”38年，我們退居台灣，

沒有本黨帶領軍民在外島捍衛，

沒有古寧頭戰役、八二三砲戰，

台灣今天不可能還有“台獨”的言論自由。



而如今，

面對我們對面的中正紀念堂，

民進黨要羞辱與糟蹋蔣中正，

但是，可悲的是，本黨中國國民黨卻也選擇漠視與遺忘。

不僅如此，

民進黨還說，慰安婦“是自願的”，

本黨八年執政以來，

竟然沒有辦法把教科書改回慰安婦是“被強迫的”；

本黨的高層還競相前往八田與一的紀念館，

向一心只為日本殖民母國利益的八田與一膜拜。

我要請問：

本黨到底是中國國民黨還是日本國民黨？



我如果當選“總統”，

是中國國民黨“治國”！

我會讓“國人”再認識蔣中正的偉大，讓他再重獲“國人”的尊敬。

我會把現在台灣博物館裡面那兩位，

兒玉源太郎及後藤新平的銅像送回日本，

因為他們在台灣殺人如麻、無窮無盡地掠奪台灣資源，

他們的銅像不配留在台灣。

我當選後，第一天就不會進駐我背後的這幢“總統府”

因為這座鴉片樓是用毒害台灣人民的鴉片所建的

這幢樓從上俯視是日本的日字，

這幢樓的大門是朝向太陽的東方

是要台灣人民生生世世永遠臣服於日本的一幢樓。



各位朋友，

本黨原本應允“國人”在2008年重新執政後，

要結束兩岸敵對，簽署和平協議，

但是在美國的反對下，

本黨不敢創造兩岸和平，

甘願做美國的跟班，做美國的棋子，

沒有尊嚴地乞求美國能夠賣些舊武器。

我要請問：

本黨是中國國民黨還是美國國民黨？



我如果當選，

是中國國民黨執政！

我會為兩岸創造和平，以和合推動兩岸關係，

我會與大陸簽署和平協定，

結束敵對狀態，讓兩岸關係和平發展。



本黨執政八年期間，

在身分認同上，

不認同“我是台灣人也是中國人”的比率提高了十多個百分點，

比民進黨執政時期還多。

本黨執政八年以來，

不敢在歷史文化教育上撥亂反正，

連最低層次的課綱微調也不敢堅持。

本黨的當權者，八年執政期間

從來不敢說一句，說一次，“我也是中國人”。

本黨還有人主張要把“中國國民黨”改為“台灣國民黨”或“國民黨”。

我要請問：

本黨是中國國民黨還是“去中國化的國民黨”？



各位朋友，

我如果當選“總統”，

是中國國民黨來“治國”！

我會在在歷史文化教育上撥亂反正，

我不會容許去“本國史”在台灣發生。

我更會大聲說出，“我是台灣人，也是中國人”。



各位朋友，

本黨從蔣經國先生以後，

就失去了理念、靈魂與堅持。

嚴格來說，蔣經國先生以後，

本黨從來沒有真正的執政過，

執政的是，

日本國民黨、美國國民黨、去中國化的國民黨。



如果我當選，

我向各位保證，

我會“找回創黨精神，贏回“中華民國”，

讓中國國民黨的再一次真正執政。



各位朋友，

有人問我是甚麼藍？

我告訴各位，

我是孫中山藍！

是創立於1912年，亞洲第一個民主國家的中華民國藍！

是信奉民族、民權、民生主義的三民主義藍！

是相信自由、平等、博愛為價值的藍！

是以追求民有、民治、民享為目標的藍！



我若當選“總統”，

還會修改鐵籠公投法，

因為孫中山先生的中華民國，

其中“民國”的“民”，指的是直接民權，

不只人民有選舉、罷免，還有創制、複決權。

我會落實人民的直接民權，

我告訴推動“重啟核四”的朋友們，

如果我贏得初選，

我會要求本黨以全黨之力來協助你們連署。

不僅如此，

只要是符合孫中山先生理念的其它公投，

本黨也一定全力支持、共同參與。



我如果當選“總統”

我會推動我們“憲法”原有的“內閣制”，

讓領導人不可權力一把抓。



我也要告訴所有的軍公教朋友

我會捍衛你們的財產退休金，捍衛你們的財產。

原本屬於你們的，

我會一毛也不少的還給你們，

感謝你們一生為“國家”所做的貢獻。



各位朋友，

很高興在對日抗戰82年的紀念日與大家見面，

明天開始民調，

我相信五位參選人都很優秀，

您們可以在我們五個人中間，用良心及理性支持你們要支持的人。

但是在與其他黨人的對比式民調被問到，

“（我）張亞中、蔡英文、柯文哲，你會支持哪一位”時

請您支持我，

不僅是因為我的確比他們好，

更是因為，我們必須支持中國國民黨真正的理念與價值！



朋友們，我們要堅信，耍勝選，就必須團結在共同的理念與價值上！



謝謝大家