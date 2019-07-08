中評關注：國民黨與韓國瑜造勢透露出的訊息

國民黨造勢大輸韓國瑜一人的能量。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨反鐵籠公投台北府前大會師7日下午登場，這場被視為國民黨2016年後最大的動員活動，目的除了要抗議民進黨政府修惡公投法，凝聚藍營向心力外，也是要降低目前2020黨內初選競爭所產生的負面紛擾，但現場人潮似乎不如預期，連凱道現場都沒塞滿人，更別說往外延伸的景福門圓環車輛都還可正常通行。



對照高雄市長韓國瑜6／1凱道造勢，主辦單位稱有40萬人。7／7在國民黨全黨動員下，現場說有三萬人參與，人數還不到含造勢的十分之一，韓的個人政治能量堪稱目前政界無人能比。



國民黨對於這場府前大會師非常重視，在活動前一兩周就已經大力宣傳，並要求中部以北的議長和現任“立委”、或是“立委”參選人都要動員群眾前來參與，黨中央預估能有10萬人前來塞滿凱道，但7日當天，現場準備了一萬二千張椅子，預備八千張在一旁待命，但現場椅子並沒有坐滿，加上來來去去的人潮，現場說有三萬人參與就已是非常多了。



活動人數不如預期，可能多少和韓粉們在活動前，在網路上進行反動員，加上韓國瑜號召百萬韓粉到6日高雄觀光等等因素有關係，但由此處就可以知道，韓個人對於國民黨的影響力有多大。



而7日的活動現場，由於大多是各地動員而來，雖然仍大多是國民黨支持者，但和韓國瑜的造勢場和比起來，群眾熱情就相差甚多，甚至還出現，活動尾聲，馬英九和吳敦義在壓軸致詞時，在會場後方群眾就紛紛先提早離場的狀況。



韓國瑜在六月一周一造勢的狀況，堪稱是目前政界罕見也是大膽的創舉，且每周造勢的人數都維持在一定能量上，韓粉跟著韓國瑜到處跑，死忠力挺的狀況，讓韓即使在民進黨全力打壓下仍有最大的底氣，也是目前初選競爭中最大優勢。



外面大多認為韓國瑜個人大於國民黨，從7日的活動看來，此言並不假，但相對來說，韓國瑜也不能沒有國民黨的支持，畢竟要拉下擁有龐大行政資源的民進黨政府，沒有各方的支持，可說是不可能的任務。