中評關注：洪秀柱在青發論壇的“青年說”

在6日晚上的嘉年華暨閉幕會上，洪秀柱更是動情地同青年們分享了晚會短片——《我等你》帶給她的感動。（中評社 海涵攝） 中評社玉環7月8日電（記者 海涵）第二屆“海峽兩岸青年發展論壇”6日在浙江省杭州市舉行。為期一天的論壇從早上九點一刻持續至晚上九時左右，行程安排得相當緊凑，活動內容也十分豐富。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱全程參與其中，並在上午的開幕式、下午的分論壇及晚上的嘉年華暨閉幕會等多個場合分別發表言論，對兩岸青年提出殷切希望，給予真誠鼓勵。



在6日上午“海峽兩岸青年發展論壇”開幕式上，洪秀柱由衷地表示，“各位在座所有的領導及我們年長一輩的朋友，在這裡我必須告訴大家，我們這一代的責任，就是為生活在不同政治制度下與擁有不同價值觀的兩岸新世代來搭建一個舞台，給予其機會，讓兩岸青年從隔閡的陌生人，成為共創事業、共同逐夢的新夥伴。同時，讓兩岸青年的和平與合作寫下更多精彩的故事。這才是兩岸從低谷走向光明的最佳途徑。”



她更是寄語兩岸的青年朋友，“你們何其有幸，從未遭遇烽火，且遠離動蕩、逃難跟貧困，更何其有幸，各位誕生於經濟起飛、繁榮進步的環境中，是否應更為珍惜，把握上天賜予大家的機遇，為自己及下一代創造更和平、繁榮的新世紀？如今，兩岸已經走到關鍵的十字路口，歷史的棒已經交到青年人手中，未來兩岸的興衰榮辱，將由你們來共同鑄就，最後的成敗也將由你們共同承擔。”



如何共同承擔？洪秀柱給出了自己獨到的看法。她說，如今，兩岸都面臨著經濟轉型，台灣青年靈活、有創意，活潑而開放；而大陸的青年拼搏、有“狼性”，積極敢闖。兩岸青年具備互補的條件，因此大陸方面可以考慮針對5G、IC、AI、文創等領域，鼓勵優秀台灣青年來大陸創業發展，引進創意、知識，以及不同的思維模式，讓兩岸青年放眼全球市場，聯手走向世界，共創奇跡。



在6日下午的“創享人生”分論壇上，洪秀柱鼓舞兩岸青年朋友道，“不要放棄每一次機會，今天論壇上分享成功創業經驗的青年恰是在給大家供給養分，讓未來發光發熱。”她說，有機構預測，2028年開始，是由我們中國人來帶領這個世界。2028距今有十年時間，各位青年朋友們要準備好，我們把握住這十年時間好好加油、充實自己，台灣青年和大陸青年各有其優勢，兩岸青年結合在一起，攜手共創未來，走向世界、引領世界。



在6日晚上的嘉年華暨閉幕會上，洪秀柱更是動情地同青年們分享了晚會短片——《我等你》帶給她的感動。她說，在過去兩岸幾十年當中，“我等你”的故事發生在祖國的每一個地方。兩岸因為政治因素分隔了那麼多年，拆散了多少家庭，使多少親人愛人相隔兩岸、相思卻不能相見。有多少生命在大陸這邊對著台灣海峽那邊說，“我等你”，但是等到台灣的親人回到大陸之後看到的卻是一座矮矮的墳墓亦或是是彼此兩鬢蒼蒼。兩岸之間不能再分離了，不能再分開了，不能再有戰亂了。我們要和平、要團聚。這個時代的棒子已經交到各位年輕人手中了，時代考驗青年，青年創造時代。

