韓國瑜拚民調　邀許淑華直播指導粉絲

選在國民黨2020初選民調前夕，高雄市長韓國瑜特邀藍委許淑華上直播，進行民調教戰守則。（照片：取自韓國瑜臉書直播） 中評社高雄7月8日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選即將在本月8日至14日每晚6時至10時進行民調，15日揭曉結果。高雄市長韓國瑜7日晚間偕高人氣的國民黨“立委”許淑華開直播跟網友聊天兼拉票。許淑華還扮起民調公司撥電話給粉絲，進行民調教學。



韓國瑜晚間穿著淺藍色polo衫邀請南投縣“立委”許淑華同框直播，許笑說自己已很久沒上韓國瑜的直播，上次直播已是去年選舉前夕。



韓許二人輕鬆對話，從台灣經濟困境，南北同工不同酬薪資差距，再聊到韓希望未來能南北雙引擎衝刺並拉抬中台灣等願景，以平衡南北。



對於中小企業，韓國瑜強調，中小企業最怕遇到資金週轉不靈、有苦難言，台灣中小企業加起來佔97%，將近140萬家企業創業不靠天、不靠地，資本額只要在8千萬以下都稱中小企業，但當中有很多沒有獨立出口的能力。



韓認為，民進黨蔡英文執政這3年多來，台灣都無關稅優惠，因此要資助、補助中小企業。讓政府挺銀行，銀行挺中小企業。當前面臨中美貿易大戰之際，政府更要幫助金融業，不能讓國際景氣不好下影響中小企業。因此政府要當銀行的後盾，讓銀行當中小企業的靠山。



此外，韓國瑜跟許淑華也聊到教育跟反毒議題，韓認為，不只高雄，而是全台都應該實施中英文雙語能力，讓孩子不背死書，培養解決問題的能力，對於AI產業得變化，也要有教育的能力等等。



對於反毒，韓強調這問題已經動搖“國本”，是全台灣人都要去面對的。吸毒人口從城市擴散到鄉下，尤其17、18歲的年輕人佔吸毒人口一半以上，因此反毒工作刻不容緩。



對於經濟議題，韓國瑜也懷念過去全台拚經濟的時光，包括家庭代工等，也希望全台能夠上下一條心。



韓國瑜邀請許淑華在國民黨民調前夕開直播，進行民調教學，韓國瑜打電話給粉絲、藝人沈玉琳、資深媒體人黃暐瀚等人聊天，並以輕鬆氛圍進行民調教戰守則，期待民調結果能夠開出紅盤。

