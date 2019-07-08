閻學通：中美貿易摩擦將是長期的

世界和平論壇秘書長、清華大學當代國際關係研究院院長閻學通（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月8日電（記者 徐夢溪 郭至君）世界和平論壇秘書長、清華大學當代國際關係研究院院長閻學通日前在接受中評社專訪期間表示，中美貿易摩擦將是長期的，雖然是有時限的，但至少特朗普在任期間難以結束。



閻學通預判，中美貿易摩擦將是長期的，雖然是有時限的，但至少特朗普在任期間難以結束。中美貿易衝突的趨勢應該是個上升趨勢，不會是一個下降和緩解趨勢。



他指出，特朗普執政期內結束的可能性不大，這意味著，無論中美雙方在貿易談判中是否達成協議，都很難解決中美之間的貿易衝突問題，因為特朗普很有可能不執行達成的協議。當一個達成的協議得不到有保障的執行時，那麼協議達成和達不成的效果基本是一樣的。所以客觀來講，特朗普的戰略目標是“讓美國更偉大”、“美國第一”，其基本戰略是單邊主義策略，即集中美國的全部優勢壓迫對方，迫使對方讓步的策略。他的目標和他實現目標的策略意味著，中美之間的貿易衝突將持續，程度將更嚴重。那麼達成和達不成協議，對雙邊關係就不會產生重大的戰略影響差別。



閻學通認為，中美經濟競爭重心在數字經濟上，尤其是在通訊技術上。談及這樣的競爭變化對地緣政治的影響，他表示，地緣政治的概念始於第一次世界大戰前。人們在地圖上分析和認識國際政治，所以地緣政治的概念是一個基於平面的戰略概念。人類有了飛行能力後，競爭開始進入空中，地緣政治的概念就顯現出其認識缺陷，原來的一些地理障礙消失了，地緣政治的概念也開始發生變化。



“我們現在進入一個新的競爭時代，而且是一個缺乏歷史相似競爭經驗的時代。”閻學通指出，今天，人類來到“無線世界”（Wireless World），類似一個四維世界。無線世界不受地理和自然資源限制，人們在網絡中的活動空間受自然地理環境的影響大幅下降，而且數據越用越多，這意味著，用當年那些自然環境影響地緣政治概念，是無法理解網絡中的競爭的。



“所以任正非說過去人類理解的只是在大氣層內的資源，現在是往太空去了，那是幾千公里。如果把地球上最高點珠穆朗瑪峰約8.9公里和2000公里以下的低軌衛星相比，就像在比較一個紙板和一個箱子，後者的競爭的空間是前者的200多倍。 ”



閻學通指出，這就出現了原來的地緣政治概念無法用於理解今天的戰略競爭，也無法用於設計今天的競爭戰略的情況，所以我們得放棄傳統地緣戰略觀念，運用新的範式理解無線領域的大國戰略競爭。



他強調，現在我們需要不斷從具體的競爭中總結經驗，發現規律。比如美國通過網絡方式破壞委內瑞拉的水壩、電站，網絡戰天天在發生，這在地緣政治中是無法理解的。我們需要從研究的角度理解無線領域中的大國戰略競爭和自然地理中的區別。



所以這次世界和平論壇組織了多場關於人工智能的討論，這是因為人工智能在改變人類生活的同時，很可能改變大國競爭背後的某些規律，創造一些新的規律。這新規律我們沒認識到，還沒觀察不出來，所以更沒有解釋能力。

