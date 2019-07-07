伊朗突破濃縮鈾濃度上限帶來多重衝擊

中評社北京7月7日電／伊朗官方7日宣佈將突破伊朗核問題全面協議規定的濃縮鈾濃度上限。這是繼7月1日宣佈濃縮鈾存量突破300公斤後，伊朗再次突破伊核協議限制。



新華社報道，分析人士認為，伊朗此舉是對美國極限施壓所採取的進一步反制措施，恐將導致美伊之間的緊張局勢加劇。儘管美伊都極力避免走向軍事對抗，但隨著雙方不斷試探底線，海灣局勢的不確定性有增無減。



再次突破



伊朗副外長阿拉格齊當天說，伊朗7日起採取旨在減少履行伊核協議義務的第二步措施，著手生產濃度超過3.67%的濃縮鈾。



伊朗與伊核問題六國2015年7月達成伊朗核問題全面協議。協議規定，伊朗在協議生效15年內保存最多300公斤經過濃縮的六氟化鈾，濃度最高為3.67%，遠低於武器級濃縮鈾所需90%以上濃度。今年5月8日，即美國宣佈退出伊核協議並恢復對伊朗制裁一週年之際，伊朗宣佈不再出售濃縮鈾和重水，並設立60天期限要求伊核協議其他簽字方滿足其訴求，否則將突破濃縮鈾濃度上限。伊朗1日宣佈濃縮鈾存量突破300公斤，此舉被視為伊朗減少履行伊核協議義務的第一步。



伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪7日也確認伊朗將提高濃縮鈾濃度，但沒有明確說明提高至多少濃度。他說，伊朗將在幾小時後完成技術工作並開始生產濃度高於3.67%的濃縮鈾。伊朗媒體報道說，伊朗布什爾核電站需要濃度為5%的濃縮鈾，而位於德黑蘭的科研用核反應堆則需要20%濃度濃縮鈾。



俄羅斯常駐維也納聯合國和其他國際組織代表烏里揚諾夫認為，伊朗的最新舉動在意料之中，也可以理解。他同時呼籲伊朗避免進一步採取使伊核問題複雜化的措施。



法國總統馬克龍6日在與伊朗總統魯哈尼的通話中表示，伊朗停止履行伊核協議會招致嚴重後果。

