國民黨最大規模“總統”初選民調8日登場

中評社台北7月7日電／國民黨“總統”初選民調明天開始，國民黨主席吳敦義形容這是黨史上最大規模、最關鍵的初選民調，黨中央將總動員備戰，出動民調小組、選監小組和黨部人員，確保初選民調順利進行。



中央社報道，國民黨“總統”初選競爭激烈，有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人角逐。初選民調將在8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，以黨內互比15%、黨外對比85%計算，15日公布結果。



民調執行期間，國民黨中央將總動員備戰，各派民調小組成員1人、選監小組1至2人、黨部人員1人至5家民調公司，負責民調工作的檢驗、監督以及聯繫各項問題；參選人陣營也可派代表全程參與。



國民黨6日上午執行抽樣作業，從600多萬筆市話為基礎，再以電話號碼後兩碼隨機抽樣，經過比對，抽出5套各8萬筆不重複的樣本。



國民黨“總統”初選民調採取由已退休台大教授洪永泰所創的洪氏戶中抽樣法，進行電話民調時會指定某一個年齡層的民眾接聽電話，若該戶沒有那個年齡層的民眾，就算打通了也不會抽樣。



在初選民調期間，黨中央要求不得發送市話或手機等電話語音拜票訊息，避免占線影響電話民調進行，5位初選參選人陣營都同意接受約束。



此次民調題型分為黨內互比和他黨對比式兩種，不但題目數量多、選項也多，各陣營紛紛推出教戰守則，教支持者如何答題。



郭台銘陣營推出簡化版本，無論題目是否有郭台銘的名字，一律回答“唯一支持郭台銘”，此答案在無郭台銘選項的題目，將被視為都不支持。



挺韓國瑜的“立委”參選人孫大千也在臉書上推出初選模擬考，一步步教支持者如何答題，韓粉更早早動員，要將市話轉接至手機，避免錯失民調電話。



朱立倫則將在最後一週加強論述力道，預計連續3天召開記者會，針對政見以及民進黨的錯誤施政提出進一步的主張，朱立倫也會向選民說明，他能在大選“穩贏”的理由。



國民黨15日公布初選勝出者後，17日將提報中常會核定，並將在28日全代會上正式提名。