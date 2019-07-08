快評：凱道民眾的反應　最真實的民調

中評社快評／國民黨“反鐵籠公投”台北府前集會7日下午舉行，集會被視為國民黨2016年後最大的動員活動，黨內初選5名參選人相繼上台發言，現場的反應各異，有不耐冷淡、有歡呼嗨翻。誰強誰弱，高下立判，凱道民眾的反應，是最真實的民調。



不過，誰能在初選中出線，還需再過一周才揭曉。國民黨初選民調今天開始，至14日止，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份有效樣本，以黨內互比15%、黨外對比85%計算，15日公布結果。



國民黨中央為了這次號稱黨史上最大規模、最關鍵的初選民調，總動員備戰，能否做到真實、公正，備受考驗。最大的隱憂在，綠營可能操作介入，引導支持者灌票給特定參選人，影響民調結果。



國民黨期望透過民調推出最強的參選人，國民黨主席吳敦義也曾多次強調，國民黨一定會提名最強的參選人。唯有推出最強的參選人，才能帶領藍軍贏得勝利，國民黨才有重返執政的希望。



國民黨即將在15日出爐的初選民調結果，是否符合昨日凱道的民情反應，事關重大。如果得民心者沒有出線，初選民調不幸被操弄，國民黨2020年選情必受重創。



國民黨黨內初選競爭已產生很多負面紛擾，唯有確保初選民調順利進行，真實而公正，並在初選結束後真心團結合作，才能延續去年“九合一選舉”勝選的氣勢，實現再次政黨輪替的目標。國民黨做得到嗎？支持者很焦慮。