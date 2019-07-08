綠營整合成功？蔡英文：陳菊和蘇貞昌在努力

蔡英文（右）7日出席“平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告儀式”特地送花給府祕書長陳菊（左）。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北7月8日電／蔡英文日前前往探視民進黨初選時堅持挺賴的獨派大老辜寬敏，讓初選後的整合露出曙光？蔡英文7日受訪時表示，黨內整合正持續進行中，“總統府”祕書長陳菊和“行政院長”蘇貞昌一起在努力。陳菊則表示，初選過程大家也許有不同意見，但大目標並沒有不同，相信最後一定可取得共識，一起努力團結合作。



民進黨初選後的整合備受關注，蔡英文7日出席“平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告儀式”特地送花給府祕書長陳菊。



黨主席卓榮泰在美東隔海向前“行政院長”賴清德喊話，強調蔡英文需要賴及大家的幫忙。



媒體昨詢問蔡在探視辜寬敏後是否盡釋前嫌？蔡英文表示，聽到辜在醫院動手術，前往探視，希望他快康復，但蔡強調沒有特別聊到政治問題。



蔡強調，“沒有什麼盡釋前嫌的問題”，對於黨內整合都持續進行中，“菊姐和蘇院長我們大家一起在努力”。



陳菊表示，這部分持續進行中，大家都是在民進黨內，民進黨是民主政黨，初選有競爭是很自然、進步的事情，至於整合，很多都在進行中，相信最後一定可以大家取得共識，一起努力團結合作。