韓國瑜接受綠媒專訪　民進黨最擔心他出來選

高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電／中國國民黨8日展開初選民調。國民黨高雄市長韓國瑜接受台媒專訪表示，參選2020使他在“市政和國政”、“天意和民意”之間陷入兩難。韓國瑜也說，講句土話，民進黨最擔心國民黨派韓國瑜出來選“總統”。



韓國瑜接受《自由時報》專訪，被問到在參加國民黨2020初選此刻，高雄在地正發起罷免連署，目前突破三萬人，是否感到挫折？如何找回市民信賴？



韓國瑜表示，他尊重這些人的權利，民主、自由本來就這樣。只是這罷免連署表已經打得像文宣，幾乎像機關槍打鳥、千家萬戶去撒，反而削弱了憲政的權威與價值。他們這樣做，我想有幾個目的，第一當然是削弱我們的聲望，第二是民進黨在“總統”大選，真的不想跟韓國瑜對壘。講句土話，民進黨最擔心國民黨派韓國瑜出來，也不是說他們害怕或擔心，不過，不這樣解釋無法說明為什麼打得那麼凶。此外，就是傳統高雄為綠大於藍，可能要藉此動作來喚醒綠軍回流。



對於韓國瑜曾說明是因廣大聲浪相挺，才被動參選2020，但也有人認為剛當市長就選“總統”有點太快，曾否為此而內心掙扎？



韓國瑜說，事實上真的就是因為聲浪一天比一天大，而且從今年春節後就沒停過，這也使他在“市政和國政”、“天意和民意”之間陷入兩難。此外，推動市政過程中很多事被“卡”得太厲害，也是原因，要知道，若無中央支援挹注，高雄的建設必受影響，他這心路歷程的點點滴滴，期盼市民能了解。