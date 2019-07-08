食品安全謠言如何忽悠公眾

中評社北京7月8日電／6月25日由中國健康傳媒集團輿情監測中心發布的《2018年食品安全謠言治理報告》顯示，2018年我國食品安全謠言數量整體呈下降趨勢，影響範圍和危害有所減少，但食品安全謠言治理工作仍任重道遠，食品安全謠言的全鏈條、智能化、立體治理格局還有待完善。



其中，報告公布的去年食品安全謠言十大案例分別是星巴克咖啡致癌、大蒜熗鍋致癌、用海綿做八寶粥、薯條治脫發、草莓是最臟水果、熱檸檬水能治療癌症、生吃白糖體內長蟎蟲、木耳打藥、食鹽中的亞鐵氰化鉀有毒和醋蛋液包治百病。



不顧事實偽裝科學



調查顯示，這些盛傳的食品安全謠言一般有以下特征：不顧事實，誇大其詞；張冠李戴，杜撰權威；假意關心，利用心理；偷換概念，違背常識；偽裝科學，試驗作證。



以所謂“星巴克致癌”為例，這一謠言就是“不顧事實，誇大其詞”的體現。去年3月底，有外媒報道美國一家法院裁定，要求星巴克等在加州銷售的咖啡產品的標簽上加注致癌風險警告。此後，國內網絡被文章《星巴克最大的醜聞曝光，我們喝進嘴裡的咖啡，竟然都是這種東西……》刷屏，直指“咖啡致癌”。



隨後，微信號“科普中國”撰文辟謠，引發該事件的物質為丙烯醯胺，但咖啡豆中並無此物質，而是在咖啡烘焙過程中自然出現的，所有咖啡中都會含有這種物質。此外，丙烯醯胺在人體中致癌的風險並沒有被明確證實。



“喝醋軟化血管”的謠言則是“假意關心”的體現。這類謠言利用公眾對健康的渴望以及“寧可信其有不可信其無”的心理，進行“偽科普”。因此，辟謠時應以人文關懷為主，不僅要證實謠言錯誤，還要說明相關養生保健的正確方法。



“瓶裝水中微塑料致癌”的謠言則是走“偷換概念，違背常識”的套路，這類涉及農藥殘留、激素、添加劑的謠言，把可能致癌物脫離一定的環境及劑量範圍，直接與致癌劃等號，利用公眾害怕、擔心的情緒進行傳播。



這就需要專業人士和機構不定期地用通俗易懂的語言和有趣的實驗，對受眾進行常識教育，從而幫助他們在遇到類似謠言時，能夠明辨真假。



辟謠讓科普流行起來



那麼，公眾該怎麼分辨食品安全謠言，相關機構的辟謠，採取何種方式，才能更令消費者信服呢？



調查顯示，食品安全謠言常常選擇性忽視關鍵部分，並有意無意地將其模糊化，再加上煽動性話語，聳人聽聞的標題，無限放大部分內容，令公眾產生恐慌心理，最終落入謠言圈套。辟謠時應主動將衍生出謠言的正確信息母體公布於眾，從而令受眾信服。



而在傳播渠道上，微信是食品安全謠言和辟謠數據傳播最多的渠道，接下來分別為微博、新聞網站、客戶端、論壇。新聞網站的占比有所提高，說明大眾媒體對於辟謠和科普的力度增強。



有調研顯示，有72%的被調查者渴望得到更多的科普知識和辟謠信息，食品相關辟謠文章的閱讀量普遍更高。



騰訊新聞較真平台主編王婧璐表示，理性的謠言鑒定體系有待搭建，專業機構應加強合作，提高辟謠效能，共建辟謠新生態。螞蟻金服公眾溝通與交流部總監朱紅軍也表示，寓教於樂的科普形式更易被公眾接受，食品安全謠言治理需要“讓科普成為流行”。



6月25日，“食品安全辟謠聯動平台”和中國食品藥品謠言智能識別系統公眾查詢平台啟動。前者由“食安查”、各級監管部門新媒體、中國健康傳媒集團、企業、餐飲網絡平台、騰訊較真、新浪微博等組成，通過整合資源，以聯動形式定期發布權威食品安全科普知識、辟謠信息，致力於做好食品安全謠言治理工作。後者將從提升謠言識別智能水平、提高辟謠及時性、降低謠言風險和社會危害等方面進行精准發力，推動食品安全謠言“靶向治理”。