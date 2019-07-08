中鋼協喊話嚴打亂漲價　鐵礦石期貨高位急刹車

中評社北京7月8日電／在風馳電掣的急行軍之後，鐵礦石來了個急刹車，連續兩日大幅下跌。



負面因素來自政策面，由中國主流鋼企作為成員單位組成的“進口鐵礦石工作小組”已經成立。在7月5日舉辦的“2019年第四屆中國鋼鐵金融衍生品國際大會”上，中鋼協副會長屈秀麗表示，國家有關部門高度關注進口鐵礦石價格的大幅上漲，正在調查了解上漲的原因，將嚴厲打擊亂漲價、價格壟斷等不規範行為。



“進口鐵礦石工作小組”成員是各大鋼廠，主要目的就是為了應對2019年上半年鐵礦石價格大幅漲價。另外一份6月27日的中鋼協會議也傳出來，顯示出對干預鐵礦石價格的思路。



在此之前，市場還傳出相關部門檢查了永安期貨，以找到操縱市場價格的證據，永安期貨昨日公告，公司依法合規開展各項金融許可業務，不存在惡意操縱期貨市場的情形，不存在因涉嫌操縱期貨品種遭監管調研的情形。這則傳言，可以看做市場對平抑鐵礦石價格的期待。



種種跡象顯示，鋼鐵行業協會不希望鐵礦石過快上漲。



翻倍



2018年11月27日，鐵礦石價格跌至445元低位，最近幾年來，鐵礦石價格處在溫和的漲跌中，國內鋼價漲漲跌跌，以漲為主，所以日子過得還不錯。



情況在今年1月份出現變化，巴西淡水河穀（VALE）礦難，鐵礦石於一路上漲，價格翻倍。鋼廠日子不好過了。



6月27日的中鋼協會議，也提到這次礦難影響了鐵礦石價格，但是當時對這次潰壩，業內並沒有太大重視，沒有人能想到在近半年過去後，會成為讓鐵礦石價格翻倍的引信。



“我的鋼鐵網”資訊總監徐向春認為，上半年大漲主要是巴西礦難刺激，這次礦難死了200多人，政府要求淡水河穀多個礦山停產，該公司稱影響礦山產能9280萬噸，造成礦石供應緊張。淡水河穀官方宣布產量將從3.72億噸降到2.97億噸，本來預計的2000萬噸產量增長沒有了，還會減產近7000萬噸。



這就形成了一個新增缺口，而且這個缺口短期無法彌補，淡水河穀將投資50億雷亞爾關停這些水壩，整個關停過程可能持續1～3年的時間。



另外一個原因，來自澳大利亞，火災還有飓風的影響，往年也有飓風，但今年飓風更大，澳大利亞統計局將2019年鐵礦石出口的預測從3月份時的8.67億噸下調至8.14億噸，而去年澳大利亞的鐵礦石出口總量為8.35億噸。澳大利亞的鐵礦石出口將出現2001年後的首次下降。2019年，全球海運鐵礦石供應量預計將同比下降4.1%至15億噸。



巴西、澳大利亞是全球最重要的鐵礦石出口國，也是中國最重要的鐵礦石貿易夥伴，鐵礦石出口下降的量看似不高，但以前每年都在增長，突然不增長還下跌之後，立刻就引起供需格局出現大幅變動。



庫存很快就反映了這種變化。據SMM鋼鐵調研統計，截至7月5日，35個港口鐵礦石庫存為10580萬噸，環比上周10668萬噸下降88萬噸，較去年同期下降3472萬噸，本周庫存降幅環比上周有所收窄。日均疏港量環比上周下降2.7萬噸至257.1萬噸。分地區來看，唐山地區鋼廠處於限產執行中，曹妃甸以及京唐港口日均疏港水平維持25萬噸上下；因到船不多，港口庫存持續下降。其他地區鋼廠因廠內庫存偏低，本周多數按需採購為主，個別因礦價波動幅度較大，採購計劃有延遲，整體日均疏港環比小幅下降。



去年上半年港口鐵礦石庫存最高累積量達到1.62億噸，為歷史最高水平。去年下半年開始鋼廠生產利潤開始下降，中低品礦石使用量逐步增多，2019年鐵礦石港口庫存快速回落至2016年年初的水平，僅半年時間，庫存就消耗到了低點。



火紅的煉鋼爐需要鐵礦石填充，庫存卻日漸消瘦，鐵礦石價格火紅地燒了起來。



轉變



中鋼協6月27日會議紀要的原話是這樣的：“今年以來的一系列事件如供給端淡水河穀潰壩、澳洲火災、飓風、力拓生產的問題；需求端的地產、基建大幅增長，統計局公布的鋼鐵產量大幅增長，是鐵礦石市場供需緊張的客觀因素和市場基礎，也是市場包括主要鋼鐵生產企業的共識。”



這個原因其實總結很全面，特別是需求端的地產基建大幅增長，讓鋼鐵產量也出現大幅增長。統計局資料顯示，今年前5個月，生鐵累計產量達3.35億噸，同比增長8.9%；粗鋼累計產量達4.05億噸，同比增長10.2%。這就要求國際鐵礦石要增長10%才夠，現在不要說不增長，巨頭的產能還下降了。



歐冶雲商首席分析師曾節勝認為，鐵礦石產能釋放並不容易，印度有一定的鐵礦石增量，但是印度自己還需要，鐵礦石擴產需要3～5年周期。“從中國2008年4萬億投資後，國際市場開始明白過來中國需求很大，為中國市場投建巨資擴建產能，這些產能慢慢釋放，每年都有所增長，到了現在已經到了增長末期。”



這些年，中外學者都有論調認為鐵礦石將供大於求，其原因就在於國外鐵礦石擴產較大，而中國鋼鐵產能已經到了很高的高度，將會慢慢平穩下來，但市場很難預料到，中國鋼鐵需求太過強勁，很輕易就吃掉了新增產能。



曾節勝認為，供給側改革的確有一段時間限制了新增產能，但此後不少鋼鐵產能又重新釋放，比如不符合環保的鋼廠進行改造後複產，還有一部分是異地重建，比如從河北等地搬遷到雲貴川等市場需求地。“整個行業都在擴建，不管是大鋼廠，還是小鋼廠。”一季度，黑色金屬冶煉及壓延加工業固定資產投資增長30.6%。



中鋼協會議紀要也認為，隨著中國鋼產量由過去連年高速增長期轉入了現在波動較小的峰值平台期後，鐵礦石的供求關係自然出現了階段性轉變。



價格



中國去年進口10.5億噸鐵礦石，占全世界海運鐵礦石的70%，是整個全球鐵礦石市場的決定性力量。中國的價格其實就是國際的價格，中國鐵礦石期貨允許外資參與，所以定價者也多元化。



徐少春表示，國內主要鋼廠由於是國企，期貨交易要冒很大風險，所以很少在期貨市場上進行交易，參與期貨買賣的主要是投資者或一些機構。



中鋼協發現的問題是鐵礦石價格被期貨價格左右，指數價格又被一部分中小交易者左右。他們認為，應該完善進口鐵礦石長協定價機制，逐步實現進口鐵礦石量價互動，指數參與者主要是中小鋼鐵企業，長協用戶均為大型鋼鐵企業，長期協議大批量長期穩定採購鐵礦石，但其交易價格不能在普氏指數中得到有效反映。鼓勵鋼鐵企業、鐵礦石貿易商在現貨交易平台進行交易，做大平台交易量，發揮價格發現功能，建議力拓逐步減少廣受鋼鐵企業詬病的招標行為。



中鋼協會議紀要還有一個想法，是讓政府嚴格控制新增產能，多到市場上去檢查，並優化產能結構。產能結構說了很多年，大鋼廠的產能結構比較合理，優化的部分主要是民營或地方鋼廠，但市場的確需要這些產能，而且行業好時，這些產能獲益也不錯。



中鋼協會議紀要顯示，主要鋼鐵企業反映，在最近的市場價格上漲過程中，不排除存在非市場因素，拉動普氏指數超過市場供需的上漲。



徐少春也認為，估計鐵礦石漲至100美元是合理的，但是市場看到機會，投機介入，期貨現貨交替推漲，導致價格一漲再漲，達到不合理水平。



但是什麼水平是合理的，估計也很難給出一個固定價格。昨日青島港62%澳洲粉礦報973元／幹噸，跌17元／幹噸，唐山建龍鋼廠採購65%粉礦報價820元／幹噸，持平。終端價格並沒有像期貨那樣變動。