棄朱保郭？朱立倫：這樣的做法太不夠意思

朱立倫從8日起一連三天召開“民進黨最怕朱立倫－三好記者會”。（中評社 黃文杰攝） 朱立倫召開記者會。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北7月8日電（記者 洪德諭）國民黨初選進入最後階段，近期鴻海前董事長郭台銘與前新北市長朱立倫激烈交鋒。對於郭未簽署參選公約，朱批不能因為是素人就不遵守規範，托育政策上則說政策應討論不要瞎掰、鬼扯，邀請郭與他“輕鬆對談”，至於8日朱立倫將前往慈惠宮，由於郭在此宣布參與2020，是否有較勁的意味，朱則答，媽祖不屬於任何人，媽祖是保佑平安不是用來託夢的。朱立倫今天上午在台北市市長官邸和式講堂“禁得起檢驗的最好”記者會中做了上述表示



國民黨初選民調將從8日展開至14日將進行黨內初選民調，預計15日結果將揭曉。朱立倫從8日起一連三天召開“民進黨最怕朱立倫－三好記者會”。



對於郭台銘未簽署參選公約，朱立倫說，從政就須遵守一定的規範，不能因為是素人就不遵守規範，既然參加初選，沒有任何理由不遵守公約與最後結果，這是最基本的政治ABC。



針對“棄朱保郭”的說法，朱立倫表示，在黨內初選最後一周透過網路散發謠言，這樣的做法講難聽一點實在太不夠意思，黨內大家都是同志、隊友，不能以一己之私傷害團隊的和諧，一定要以團隊為目標。



近期郭、朱頻在托育政策交鋒，朱立倫說，政策須討論不要在瞎掰、鬼扯，雙方不要隔空，應面對面，若郭對於辯論方式有擔心，擔心幕僚有沒有準備Ipad，可用輕鬆的對談方式，看怎麼樣才公平合理，未來任何一位代表國民黨者，可當作共同政見。



另外，朱立倫將在中午參拜板橋慈惠宮，由於郭台銘在此宣布“媽祖要他出來”，是否有較勁意味？朱立倫回答，媽祖不屬於任何人，媽祖是保祐平安不是用來託夢的。