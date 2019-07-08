柯文哲幕僚：讓郭擋住韓是現階段的台灣共識

柯文哲幕僚李縉穎呼籲，有韓不投、非韓投郭。（照片：擷取自PTT網站） 中評社台北7月8日電／中國國民黨8日展開初選民調。無黨籍台北市長柯文哲的幕僚，同時也是前國民黨“立委”李嘉進的兒子李縉穎昨天在PTT上發文表示，高雄市長韓國瑜將在初選勝出，很高機率當選“總統”，只有“團結非韓人口”，在互比情況下“唯一支持郭台銘”，對比情況下“有韓不投、非韓投郭”，才有辦法讓郭的支持度超越韓。



李縉穎表示韓國瑜很強，如果台灣人民沒有任何作為的話，韓國瑜會無懸念的通過國民黨初選，成為國民黨提名的2020候選人，然後有很大的機率會成為下一任“中華民國”的“總統”。



李縉穎解釋，國民黨的初選遊戲規則，採“絕對支持度、互比對比加權制”，李縉穎出示一份7月3、4日請朋友委託民調公司做的市話民調，結果韓國瑜大勝郭台銘9.545%。



李縉穎並呼籲反動員，他認為，讓郭擋住韓是現階段的“台灣共識”。而這些爆卦皆是秉持柯文哲公開透明的理念，所以採實名制發文。文末還強調“這是一場全台灣的民調智力測驗，自己的國家自己救。”



台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲對於幕僚發文一事知情，事先也知道幕僚發文內容。



不少藍綠台北市議員都認為，柯文哲透過幕僚刻意帶風向。