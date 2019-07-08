法國電影展映西安站啟動　7部電影展現浪漫法蘭西

中評社北京7月8日電／6日下午，一部充滿奇思妙想的動畫電影《怪物游樂園》在盧米埃西安凱德影城上映，兩位法國導演阿爾蒂爾·德·潘與阿萊克西·杜考爾到達現場，與觀眾分享了電影幕後的故事。第16屆法國電影展映西安站觀影活動拉開帷幕。



第16屆法國電影展映是2019年中法文化之春的重要活動之一，西安站的觀影活動於6日至13日舉行，為觀眾們帶來了7部優秀法國影片，包括獲得奧斯卡終身成就獎的電影人阿涅斯·瓦爾達的遺作《聽瓦爾達說》、在法國創下票房佳績的喜劇電影《大浴場》、參加2018上海國際電影節展映的電影《英雄歸來》、曾獲得2019年柏林電影節評審團大獎的《以恩寵之名》、從狄德羅的哲學小說中獲得靈感的古裝愛情片《容基耶爾女士》，以及法國電影人於佩爾主演的腹黑童話《白雪公主》等，通過色彩斑斕的光影世界展現了豐富多彩的法國文化。



動畫電影《怪物游樂園》根據影片導演之一、著名漫畫家阿爾蒂爾·德·潘創作的同名漫畫改編，天馬行空地幻想出一個由各種怪物經營的萬聖節主題游樂園。



據了解， 法國電影展映活動自2004年啟動以來，至今已連續舉辦16屆。今年6月至8月，法國電影展映將在北京、天津、成都、深圳、西安、武漢、南京、廈門、大連等多個城市巡回，將優秀的法國電影帶到中國，同時也向法國影人介紹中國文化，推動中法電影文化交流。



（來源：新華社）