支持地方優勢特色農產品保險政策出台

中評社北京7月8日電／據中央廣播電視總台中國之聲《新聞和報紙摘要》報道，為進一步完善農業保險制度、支持地方優勢特色農產品保險發展，財政部日前印發通知，將對10個省份的地方優勢特色農產品保險給予獎補。



10個省份包括：內蒙古、山東、湖北、湖南、廣西、海南、貴州、陝西、甘肅、新疆。具體針對省級財政引導小農戶、新型農業經營主體等開展的符合條件的地方優勢特色農產品保險，按照保費的一定比例給予獎補。補貼比例按照“突出地方主責”的要求，中央財政補貼比例低於目前的大宗農產品，其中，對中西部地區補貼30%，對東部地區補貼25%。



通知稱，申請獎補的優勢特色農產品保險標的或保險產品不超過兩種，由試點地區自主確定。對已納入中央財政保費補貼範圍的保險標的進行保險產品創新，符合條件的中央財政也將給予獎補政策支持。



通知要求，各地財政部門應會同有關部門，及時調整完善農業保險相關政策，制定特色優勢農產品保險實施細則，並做好與其他農業保險保費補貼政策的銜接。



中國財政科學研究院副院長白景明表示，各地制定實施細則要注意兩個關鍵點。



白景明：一個是制定細則中，只能選兩種。究竟選哪個品種，這是要因地制宜。要選擇市場有需求，農民從事生產有優勢的品種。第二，要進行績效評價。資金使用以後要進行全過程的績效管理，還要向社會公開。確保這個政策既能落地，又能真正產生出更大的效益。



（來源：央廣網）