北京首封高考錄取通知書送達

中評社北京7月8日電／“劉詩懿同學，請接收你的高考錄取通知書！”昨日中午12時30分左右，北京第一封普招錄取通知書從北京語言大學發出，由北京郵政速遞的投遞員和北京語言大學師生代表共同送到考生手中。收到這封錄取通知書的正是北京八一學校的劉詩懿，她以文科624分的成績通過北語提前批次錄取到日語（日英複語）專業，北京青年報記者了解到，她高考英語取得了136分的好成績。



上午11時30分，北京市第一封錄取通知書由工作人員現場打印，交由北京語言大學校長劉利親筆簽名蓋章後生效。與以往不同的是，北京語言大學今年的通知書是由該校在讀學生親手設計，在往年的基礎上有所創新。通知書樣式是三折邀請函，以素雅、沉靜的綠色為主色調，整體風格是典雅而現代的中國風。該通知書將各國語言中的“歡迎來到小聯合國”的表達匯聚在一起組成世界地圖。北語有來自全世界一百多個國家和地區的學生，世界各地文化在這裡碰撞交融，該設計體現了北語多元開放包容的文化特質。另外，該通知書還以行李牌作為伴手禮，既是對新生的關懷，也表達了北語師生對新生加入北語溫暖大家庭的期待。



12時30分左右，北京語言大學師生代表來到劉詩懿同學的家中，為她遞送這封幸運的錄取通知書，祝賀她加入北語，成為北語“小聯合國”的一員。學校還為劉詩懿同學送去了兩本精美的書籍——《北語記憶》、《“小聯合國”的中國情》，希望她能提前了解北語“小聯合國”的校史校情，更好地適應北語的學習生活。學生代表向劉詩懿同學送去了“寶貝魚”玩偶，恭喜劉詩懿同學成功躍龍門，進入“寶貝魚”行列。劉詩懿同學高興地接受了北語老師、學長學姐的祝賀，並表示期待早日來到北語，感受“小聯合國”的多元文化，開啟美好的大學生活。“考取北京語言大學是我一直以來的夢想。”劉詩懿告訴北青報記者，這個暑假，她準備多跑幾趟國家圖書館，借閱一些英文、日文雜誌進行“預熱”，“雖然開學後將要學習一門新的語言——日語，但英語也不能丟”。劉詩懿說，她在高中期間閱讀了很多外文原著，對語言有著天生的愛好。



據介紹，今年北京語言大學在提前批次投放了10個小語種專業，計劃招生26人，文理科各13人。其中，錄取最高分為文科624分、理科640分，最低分為文科611分、理科620分。同時，2019年北京語言大學新增了兩個新專業，一是語言學專業，二是金融學（宏觀經濟核算與分析）專業。



據了解，北京高招錄取已於7月6日開始，7月6日至14日，將進行本科提前批錄取；7月16日至21日進行本科普通批錄取；專科提前批、普通批錄取分別定在7月23日至27日、7月28日至30日。



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據了解，今年的首封錄取通知書投遞還增加了全新的環節。中國郵政未來郵局現場用一枚特製的“夢想未來信”封存劉詩懿同學收到錄取通知書第一刻的情景，並邀其寫下對未來四年大學生活的美好憧憬。



北京郵政速遞在籌備階段為各大院校提供定制服務，逐一了解各大院校的服務需求，針對高考錄取通知書發放時間、寄遞數量和個性化需求等制定專業的解決方案，簽訂規範的服務協議，確保在遞送階段為廣大學子和各大院校持續提供迅速、準確、安全、方便的服務。今年，包括北京語言大學在內的31所高校已全部使用個性化封套。



（來源：北京青年報）