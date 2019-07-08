郭台銘談初選公約喊冤：國民黨陷我不義　

郭台銘接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 郭台銘接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月8日電（記者 張嘉文）爭取中國國國民黨2020提名的鴻海創辦人郭台銘今天針對初選公約一事表示，高雄市長韓國瑜和前主席朱立倫都是請人代簽，他之前也要請人代簽，但黨部說不行，所以昨天他在府前活動上建議，5位參選人親自一起簽公約，但這建議沒受採納，國民黨有什麼顧慮要對外說清楚，不然是陷他於不義。



郭台銘今天早上接受媒體聯訪，對於他尚未簽初選公約一事大吐苦水，郭說，之前第一次在黨部開參選人協調會，他當天發現自己提出的意見黨中央不理不睬，他非常失望，協調會結束前，就拿公約出來，他問副主席曾永權這公約是否要馬上簽？曾說不需要馬上簽，可以回去慢慢看。



郭台銘說，當天韓國瑜部分是由代理出席的孫大千代簽，朱立倫也是由代理出席的高思博代簽，親自出席的前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中都是自己簽，那當下孫毫不考慮就簽了，但我們做生意人，公約最少要看五到十分鐘，加上曾永權說，不需要馬上簽，可以帶回去慢慢看，但到最近有人說他不簽公約，他不知怎麼解釋。



郭台銘強調，後來他向黨中央表示他也要請代理人簽，但黨中央不允許，他就很納悶，為何其他人可以代簽？最後他建議昨天的活動上，大家一起簽公約，他認為昨天可以這樣處理，但曾永權仍不願意，他現在呼籲，國民黨應該盡快弄一個版本，大家一起簽，如果有什麼顧慮要說清楚，不然陷他於不義。



媒體追問是否感覺被陰了？之後會脫黨參選嗎？



郭台銘說，脫黨參選這是假議題，昨天大家一起簽公約不就沒這事了，大家就說國民黨幫他，但他提出每項要求都被封殺，國民黨有在幫他嗎？他現在只有卑微的要求，大家一起簽公約，不要代理人簽，國民黨應該懂得怎麼去領導團結，這樣才能贏得勝選。