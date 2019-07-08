朱立倫的逆襲　今起連三場記者會衝民調

朱立倫。（中評社 洪德諭攝） 朱立倫召開“民進黨最怕朱立倫－三好”記者會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月8日電（記者 洪德諭）中國國民黨8日展開初選民調，前黨主席朱立倫今日在市長官邸和式講堂召開記者會，從政績、操守與經驗三個面向說明他是民進黨最害怕的候選人，20年的寶貴經驗，“是財富買不到的”，頗有暗諷鴻海前董事長郭台銘的味道。



國民黨初選民調8日至14日進行，預計15日揭曉結果。朱立倫從8日起一連三天召開“民進黨最怕朱立倫－三好記者會”，直接點出他與高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘的差異，與為何他最適合代表國民黨，以及與蔡英文對戰的優勢。



之前多項民調落到第三的朱立倫上午在市長官邸和式講堂“禁得起檢驗的最好”記者會表示，民進黨最怕的候選人，絕對不是灌票的對象，民進黨最怕的就是朱立倫，因為民進黨知道朱立倫最穩定、最難打，可從政績、操守與經驗作分析。



朱立倫指出，政績上他擔任桃園縣長讓桃園工商發達最後也成為“直轄市”，新北市他所提出的三環三線，被當時與他競選的蔡英文說是吃不起的大牛排，不過現在已一一實現，卸任前總體進度已達56%。



操守方面，朱立倫指出，這是最基本的要求，在選舉期間民進黨將抹黑、抹黃、抹紅，他經歷了6次大選，像是競選新北市長時，蔡英文提出桃園10大弊案連打10周，最後沒有一件成立，全部都是造謠，民進黨已檢驗他20年。兩岸方面，他到任何地方堅定“中華民國”的立場，完全禁得起考驗，也沒有民進黨能追打的地方。



至於經驗，朱立倫說，從事選舉、政治工作需要經驗，只要當選他在行政工作、政務、國家大事能一一處理不會完全不了解，20年的寶貴經驗是財富買不到的。