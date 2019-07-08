伊朗宣布打破濃縮鈾限制抗衡制裁

中評社北京7月8日電／據英國廣播公司（BBC）報道，伊朗宣布將打破對生產鈾濃縮的限制，此舉違反旨在遏制伊朗核計劃的具有里程碑意義的2015年伊朗核協議，國際社會高度關注。但伊朗副外長阿巴斯•阿拉奇說，伊朗仍希望能挽救2015年的核協議。他指責歐美稱，歐洲國家沒有履行自己的承諾。伊朗這一最新違反協議的行為有多嚴重？將產生什麼樣的國際影響？



濃縮鈾豐度：伊朗核問題的新動向



2019年5月，伊朗宣布將加大濃縮鈾的生產。濃縮鈾可用於民用核反應堆燃料，也可用於製造核武器，區別是濃縮鈾豐度不同。



伊朗已經儲存了比2015年協議條款允許的更多的濃縮鈾。但伊朗堅決否認它有任何製造核武器的意圖。



美國於2018年單方面退出該協議，並重新實施了衝擊伊朗經濟的嚴厲制裁。伊朗副外長阿拉奇在新聞發布會上表示，伊朗將在7月8日開始生產豐度超過3.67%的濃縮鈾，為布什爾核電站提供燃料。



伊朗官員們此前曾表示，這意味著豐度約為5%。武器級鈾的豐度在90%以上。



阿拉奇表示，每過60天，伊朗將繼續減少對2015年協議的承諾內容。但他同時強調，只要解除制裁，伊朗仍將外交作為一種選擇。



伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪說，伊朗現在不會為其德黑蘭反應堆製造燃料。德黑蘭反應堆的濃縮鈾濃度需要達到20%。