英兩大黨力阻無協議脫歐　工黨不信任投票

中評社北京7月8日電／據外媒報道，當地時間7日，英國執政黨保守黨以及在野黨工黨的議員均表示，他們正在尋找辦法，以阻止下一任首相不顧議會反對推動英國無協議脫歐。



報道稱，在角逐新首相職位的競爭中，居於領先地位的鮑里斯•約翰遜表示，英國必須在10月31日退出歐盟，不管有沒有達成協議。但約翰遜可能發現自己並不能隨心所欲，因為保守黨在議會不占多數，而議會中的多數議員反對英國無協議脫歐。



報道指出，特雷莎·梅提交的脫歐協議三次遭議會否決，是因為得不到保守黨部分議員的支持，且保守黨的盟友北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）也持反對意見。



工黨貿易問題發言人巴裡·加德納（Barry Gardiner）稱，如果確信能夠得到足夠多保守黨議員的支持，工黨將發起對政府的不信任投票。幾名保守黨人士表示，他們將考慮投票讓打算“無協議”脫歐的政府下台。



加德納說，“當我們相信，那些曾表示支持對政府發起不信任動議以阻止無協議脫歐的保守黨議員可能會支持這種動議時，我們將發起不信任投票。” 被問及工黨是否在與這些議員進行對話時，加德納回答說“當然”。



據報道，其它保守黨人士7日稱，他們在考慮如何通過立法來阻止無協議脫歐。保守黨議員薩姆·吉瑪（Sam Gyimah）支持對脫歐進行二次公投。他表示，有30名或以上的保守黨議員將支持試圖阻止無協議脫歐的“立法選項”。



吉瑪告訴媒體，對政府發起不信任投票屬於“核武器”，他不打算這樣做。吉瑪曾參與保守黨黨魁角逐，但投票開始前就退出競選。



（來源：中新網）