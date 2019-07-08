分歧依舊，英國“脫歐”僵局難破

（來源：國際在線） 中評社北京7月8日電／歐盟理事會主席圖斯克日前警告英國，歐盟新領導層不會改變路線，不會在與倫敦達成的“脫歐”協議上作出讓步。目前競選接替英國首相特雷莎·梅的前外交大臣鮑里斯·約翰遜和現任外交大臣傑裡米·亨特均表示，他們希望就此前與歐盟反覆討論所達成的分手協議重新談判。



有分析認為，英國內部在“脫歐”問題上分歧嚴重，令“脫歐”走向充滿不確定性。英國新首相最終花落誰家，他將帶領英國最終以何種方式結束“脫歐”僵局，成為輿論關注焦點。



英國原計劃在今年3月29日“脫歐”，但因“脫歐”協議未能獲得英國議會批准，“脫歐”日期被推遲至今年10月31日，同時，“無協議脫歐”的可能性依然存在。



目前最有可能接任英國首相的約翰遜及其挑戰者亨特都誓言按時“脫歐”。如果獲得歐洲議會批准，日前獲得提名的歐盟委員會新領導人馮德萊恩將於11月1日即英國計劃“脫歐”的第二天上任，屆時其首要任務有可能是處理混亂的“無協議脫歐”。



“無協議脫歐”選項未被排除



英國保守黨黨首選舉仍在進行，候選人僅剩約翰遜和亨特參與角逐。在此前的議員投票階段，約翰遜以超過半數的投票遙遙領先，但亨特也具有一定的競爭優勢。最終勝出者不僅將成為英國執政黨新領導人，同時將成為肩負“脫歐”職責的新一任首相。



連日來，約翰遜和亨特加緊了“路演”的步伐，在電視辯論及各項競選活動中紛紛表達各自主張和看法。在公眾最為關注的“脫歐”問題上，亨特表示希望對當前的“脫歐”協議作出修改，並且在有望達成新協議的前提下不排除再次尋求推遲“脫歐”。亨特同時沒有將“無協議脫歐”從選項中移除。



約翰遜則在“脫歐”問題上展現出更加強硬的姿態，表示無論是否有協議，都將帶領英國於今年10月31日前離開歐盟，並且強調不再拖延“脫歐”日期非常重要。

