美國人均垃圾量是全球3倍多　成難題

原題：美國的垃圾難題



近日，總部位於英國巴斯的全球風險和戰略咨詢公司梅波克洛夫出台一份調查報告，指出美國正帶動全球垃圾暴增，對人類健康、環境、經濟等構成嚴重威脅。數據顯示，美國每年產生的城市固體廢棄物大約2.39億噸，平均每人產生約773千克，總量和人均量皆為全球之冠。報告顯示，美國以占全球4%的人口，產生了全球12%的城市固體廢棄物，人均產生垃圾量是全球平均水平的3倍多。



統計數字頗有勁爆力，現實情況也是觸目驚心。在眾多美國超市，人們已習慣用商店免費提供的塑料袋將商品大包小包拎走，全美一年消耗1000億個塑料袋；在美國的賓館和快餐廳，普遍只提供一次性泡沫餐具，餐廳垃圾桶普遍充斥著這類白色垃圾；超市和飯店裡大量當天未售出的食品基本上丟棄處理，據美國農業部估算，美國人每年浪費的食物多達1330億磅（約6000萬噸），價值1610億美元。



令情況更為糟糕的是，美國的垃圾處理能力嚴重不足。梅波克洛夫公司的報告指出，美國的垃圾回收率只有35%，在發達國家中表現最差，只有德國廢棄物回收率的一半。該公司環境研究負責人威爾尼·科爾斯說，美國在這方面的記錄很糟糕，可以看出美國的基礎設施並不能夠提供回收選項。美國《赫芬頓郵報》的報道指出，在美國，傾倒、填埋和燒毀依然是處理固體廢物的主要方法。



垃圾處理能力的不足，暴露出行動意願的缺失。長期以來，美國等發達國家出於對處理成本等因素的考慮，把固體廢物打上“可循環利用”的標簽出口到發展中國家。一邊享受著生產和消費的好處，一邊將回收和處理的義務“甩鍋”給發展中國家，這樣的模式已越來越不可持續。隨著發展中國家紛紛拒收“洋垃圾”，美國各大垃圾處理站幾乎堆積成山，垃圾處理成為燃眉之急。



垃圾難題已引起不少美國人的憂慮。致力於環保議題的美國智庫邊疆集團在一篇研究報告中寫道，美國的消費習慣和垃圾處理系統浪費的是寶貴的資源，帶來了嚴重的污染，威脅著人們的健康、環境和全球氣候。要在美國建立起零浪費的循環利用經濟，不僅需要生產者和消費者改變慣常做法，更需要美國聯邦和州政府展示政治意願，制定具體政策並加以落實。



僅僅做到循環利用就足夠了嗎？也許並非如此。梅波克洛夫公司的報告還顯示，全球每年生產的約21億噸垃圾足可填滿82萬座奧林匹克游泳池。正如威爾尼·科爾斯所說，人們往往認為回收是解決固體垃圾問題的良方，但事實上，減少廢物的產生才是更加需要努力的方向。（來源：人民日報）