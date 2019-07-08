非洲大陸自貿區正式運行　將涵蓋12億人口

中評社北京7月8日電／2019非盟尼日爾特別峰會7號在尼日爾首都尼亞美舉行，本次峰會討論了非洲大陸自貿區協議簽署以來的自貿區建設進展情況，推出了確保自貿區順利運行的眾多配套措施，同時宣布非洲大陸自貿區於當天正式啟動。



在非洲大陸自貿區啟動儀式上，非盟輪值主席、埃及總統塞西、尼日爾總統伊素福、非盟委員會主席法基共同主持了自貿區紀念牌的揭幕儀式。在非盟和各簽約國的共同努力下，經過一年多時間的運籌，非洲大陸自貿區正式成立。



非洲大陸自貿區協議於2018年3月21日在盧旺達首都基加利簽署，由44個非洲國家參加，旨在促進非洲國家間的自由貿易，打破非洲各國的地區貿易壁壘。今年5月30日，有22個簽約國正式批准了該協議，達到了協議生效所要求的最低批准國數目，非洲大陸自貿區協議正式生效。目前加入該協議的非洲國家已經達到54個，批准該協議的國家已經達到25個。在非洲55個國家中，只有厄立特裡亞仍然沒有加入協議。



據悉，在所有簽約國都加入非洲大陸自貿區後，非洲大陸自貿區將成為世界上成員國最多的自貿區。這一自貿區將涵蓋12億人口，GDP總量將達1.2萬億美元。自貿區運行後，預計到2020年，非洲內部貿易量將增加52%。



（來源：央視網）