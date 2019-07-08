綠營灌票給韓？郭台銘怒：國民黨為何不阻止

郭台銘今天上午接受廣播專訪，會後接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 郭台銘今天上午接受廣播專訪，會後接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選民調今天開始，爭取提名的鴻海創辦人郭台銘說，他本來很有勝算，但因為民進黨用奧步反操作，現在選情危急，他有消息指出，原本賭盤說他會贏，但因為民進黨在操作，賭盤已經不接受下注郭台銘贏的盤了。他不滿的說，國民黨看到這種現象，為何不阻止？



郭台銘今天上午接受廣播專訪，會後媒體聯訪時，針對外傳民進黨打算在國民黨初選民調灌票給其強力競爭對手高雄市長韓國瑜一事表示，民進黨確實認為他比較難打，所以用了很多奧步在反操作。



郭台銘批評，蔡英文已經操控了一個自己贏的初選，現在又要操控選一個比較好打的，這樣對他公平嗎？他是唯一可以創造“中華民國”贏、台灣贏、高雄贏三贏的人，這樣的人不選，還有其他好選的嗎？而國民黨看到這種現象，為何不阻止。



郭台銘稱，他做了45年的實業，現在想要奉獻給社會，幫台灣翻轉經濟，大家選了他，台灣的命運不同。



另外，競爭對手國民黨前主席朱立倫日前針對郭台銘0至6歲孩子政府養、富人稅等議題多次與郭交鋒，朱立倫今天中午將去板橋慈惠宮參拜，媒體詢問，是否有踩場意味？郭台銘對此笑著說，媽祖照顧所有人，任何人去他都歡迎，差別是在他在媽祖廟長大。