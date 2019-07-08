垃圾強制分類第一周　上海城管開出190張罰單

中評社北京7月8日電／城管開出190張罰單 哪些問題最突出？



伴隨著垃圾分類的新政實施，上海城管執法部門也同步展開了執法。數據公布，7月1日到7月6日，城管總共開出了190張罰單。



被罰最多的是未按規定分類投放，占問題總數的55%，其次為未按規定設置分類容器，占35%，而亂扔堆放垃圾占比9.2%。按地方來看，問題最多的則是商場，超過六成的單位罰單來自商場。（66%），其次為企事業單位（35%）、居住小區（32%）、醫院（16%）、學校（10%）、黨政機關（6%）。



分類垃圾桶和垃圾袋銷量大增



做好垃圾分類，先要準備好裝備，最近，買分類垃圾桶的上海人多了起來。某網購平台數據顯示，6月最後一周垃圾桶銷量，同比去年上漲五成。不過，即使在家分好了類，出門扔垃圾，還要準備好接受拷問。



志願者“靈魂拷問” 幫忙分類



“這是什麼垃圾？”，這是垃圾分類志願者劉阿姨這幾天逢人便問的問題。上海市靜安區陝西北路上的晶華苑小區共有664戶居民，靠著4名垃圾分類志願者，居民對垃圾分類也越來越熟練。儘管多數居民投放前會自行幹濕分類，但總不免有人分類不當，這時候就得靠志願者人工二次分揀。高峰時段，裝滿一個垃圾桶大概只要15分鐘。劉阿姨們要第一時間換上空桶。這份辛苦，居民們看在眼裡。大家從最初撤桶時的不理解，到現在開始支持配合志願者的工作。



還有居民感覺到了實實在在的變化，還享受到了垃圾分類帶來的福利。一位上海市民張女士表示，小區明顯乾淨了，而且可以用垃圾分類換來的綠色賬戶積分兌換毛巾牙刷等日用品。