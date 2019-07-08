山東嚴打8項“帶路”“帶車”違法犯罪行為

中評社北京7月8日電／山東省公安廳近日制定的《關於辦理非法“帶路”“帶車”等相關違法犯罪案件的指導意見》中明確提出，要嚴厲打擊非法“帶路”“帶車”等相關違法犯罪行為。其中，以經營停車場等名義，從事“帶路”“帶車”和疏通“關係”服務，為違法車輛逃避執法檢查或降格處罰提供便利，阻礙國家機關工作人員依法執行職務，構成違反治安管理行為的，以阻礙執行職務給予治安管理處罰；情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。通過設卡攔截或強行攔截等方式對過往車輛敲詐勒索“通行費”“帶路費”，構成違反治安管理行為的，以敲詐勒索給予治安管理處罰；情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。



8項違法犯罪行為是：（一）採取暴力、威脅等手段長期對交通運輸市場進行非法控制、壟斷經營，涉嫌黑惡勢力犯罪的，依據辦理黑惡犯罪的有關規定調查處置。（二）以經營停車場等名義，從事“帶路”“帶車”和疏通“關係”服務，為違法車輛逃避執法檢查或降格處罰提供便利，阻礙國家機關工作人員依法執行職務，構成違反治安管理行為的，以阻礙執行職務給予治安管理處罰；情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。（三）通過設卡攔截或強行攔截等方式對過往車輛敲詐勒索“通行費”“帶路費”，構成違反治安管理行為的，以敲詐勒索給予治安管理處罰；情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。（四）以暴力、威脅手段對交通運輸企業以強拿硬要、強迫交易等方式收取“保護費”，構成違反治安管理行為的，以強迫交易給予治安管理處罰；情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。（五）組成帶有涉黑性質的“帶路”“帶車”組織或團夥，向過往車輛強行收取“包月費”“通關費”的，依據辦理黑惡犯罪的有關規定調查處置。（六）通過蹲守、尾隨、盯梢等方式，獲取執法部門日常執法動態信息，為運輸車輛提供躲避執法檢查信息的，阻礙國家機關工作人員依法執行職務，構成違反治安管理行為的，以阻礙執行職務給予治安管理處罰；情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。（七）糾集、組織運輸車輛超速超載、橫衝直撞、爭道搶行、闖紅燈、闖禁行，嚴重破壞交通秩序、危害公共安全的違法犯罪案件，由交管、刑偵部門分別按照職責分工依據辦理以危險駕駛方法危害公共安全罪的有關規定調查處置。（八）採取暴力、威脅、聚眾哄鬧、駕駛車輛拖撞執法人員，強行衝闖檢查站（點、卡）、警戒帶（區）、召集車輛堵塞道路或公安機關辦公場所等手段妨害人民警察執行公務的，依據妨害公務罪的有關規定調查處置。



據介紹，山東全省各級公安機關將對建築工地、渣土貨場及運輸企業進行明察暗訪和突擊檢查，對群眾反映強烈的違法犯罪人員活動猖獗、治安狀況差、道路通行秩序亂的重點區域開展專項整治，徹底打掉盤踞在貨運場站、車站碼頭、重要道路樞紐周邊的違法犯罪分子。對梳理出的各類黑惡霸痞團夥，將列入本地掃黑除惡重點對象，深挖背後違法犯罪線索，徹底打掉幕後黑惡勢力和“保護傘”。



（來源：央廣網）