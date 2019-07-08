趙春山：無法維持現狀　不排除局部軍事行動

趙春山針對民調結果提出看法。（中評社 倪鴻祥攝） 網路媒體優傳媒針對2020大選進行第四次民調，8日上午舉行記者會發佈結果。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月8日電（記者 倪鴻祥）針對兩岸關係，網路媒體優傳媒今天發布民調，4成6認為應改善，認為現在這樣很好的有4成3，只有6．1％支持蔡英文緊縮政策；另有2成5認為兩岸有可能軍事衝突，但有近7成民眾認為不可能。亞太和平基金會首席顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山表示，未來兩岸關係已無法再“維持現狀”，只有“趨統、趨和”和“趨獨”兩條路可選，他認為兩岸“趨和”會是比較可行的路。



民調發表會由優傳媒社長張啟楷主持，與會者包括優傳媒董事長周天瑞，亞太和平基金會首席顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳。



趙春山表示，雖然大多數民眾認為兩岸不可能發生軍事衝突，但不要排除大陸採取有限的、局布的、懲誡性的軍事行動；過去馬政府“和陸親美友日”，現在蔡英文釋善意未獲大陸回應，因此只能“100％親美”。



趙春山表示，台灣2020要大選，這次大選的重要性，從大陸方面來講是歷史交會時期，大陸從2019年到2022年是從建成小康社會要往現代化國家的起點，準備進入新階段，接著會遇到大陸兩個百年，一是2021年建黨100年，二是2049年的建國100年。換言之，從現在開始到2022年的中共二十大，習近平10年任滿後，處理台灣問題會是他延長任期的理由。



他指出，美國也正好要進入大選，特朗普在美中貿易戰做出戰略性的妥協，但沒放棄“美國優先”，習近平也沒放棄“中國夢”，美中兩大強權已經陷入“修昔底德陷阱”，但特朗普民調不利，未必能連任，所以這次會在日本大阪G20做出妥協，因為特朗普需要在美國農業州及企業，100多位中國問題專家也要求別把中國當敵人，所以特朗普必須面對；很多人對當前政局沒有耐心，因此2020的選舉很重要。



他說，在這情況下，台灣不管哪一個領導人都一樣，雖然民調顯示大部分人希望兩岸要“維持現狀”，但當前兩岸關係已無法維持現狀，未來已不可能再走馬英九“不統、不獨、不武”，蔡英文的“現狀”也不可能，因為就大陸、美國及中美關係的角度來講，這幾個變數已不容許維持現在的樣子，至於為何會變，不知道，也不知會大變或小變，但一定會變。



他表示，兩岸須在“維持現狀”以外找到出路，若按光譜來看，一是趨統或趨和，另一個是趨獨，而他個人認為“趨和”是可行的路，沒什麼選擇，只是怎麼“和”的問題。



這份民調以“國家認同”做連結，在國家稱謂中，認同“中華民國”佔42.7％為最多；其次為台灣35.7％，“中華民國台灣”14.9％，“台灣國”1.4％，“中國台灣”0.8％，稱中國0.2％。



受訪民眾中認為，與美中兩大保持等距者有45.0％，其次為30.5％的向美國靠近一些，11.3％認為向中國大陸靠近一些，6.2％認為與兩大都離遠一些。