福建浦城發生泥石流　災前71人全部轉移

中評社北京7月8日電／從7月3日以來，福建北部出現持續性強降雨。預計8日至11日，福建西部、北部地區仍有大雨到暴雨，局部大暴雨，並伴有強對流天氣。福建省防指已於7日15時啟動防暴雨IV級應急響應。



據福建省自然資源廳通報，因連日強降雨，7月5日上午10時左右，福建省南平市浦城縣楓溪鄉下胡推村發生大規模泥石流災害，規模約1萬立方米，造成房屋倒塌22座、67間，共有38戶71人受災。由於地災監測人巡查到位，預警及時，災害發生前群眾已全部轉移，無人員傷亡。



7月3日下午，針對本輪強降雨，福建省南平市自然資源局提前部署，加大群測群防人員及技術人員巡查密度和範圍，實行一小時內“零報告”制度，各縣（市、區）積極響應。7月4日晚至7月5日凌晨，浦城縣普降大暴雨，南平市自然資源局在氣象局協助下，將短時（兩小時）氣象預警預報信息發送至群測群防人員手機上。同時，在天亮之時立即通知各村幹部、地災點監測人員加緊對地災隱患點以及危險區域進行巡查、排查、監測。



5日上午9時許，浦城縣楓溪鄉下胡推村山體出現渾濁的黃泥水，範圍不斷擴大。根據汛前從縣自然資源局組織的地災知識培訓班上學到的地災知識，地災監測人員判斷，此為泥石流前兆，故迅速向村兩委、鄉政府、縣自然資源局匯報，在專家的指導下，村幹部迅速組織群眾按《轉移預案》指示的安全路線轉移避讓。10時許，隨著一聲巨響，半面山體傾注而下，2座房屋瞬間被淹沒，其他20座房屋不同程度受損。



由於連日降雨，進村的唯一道路發生滑坡，救援隊伍無法進入村莊，楓溪鄉政府第一時間組織鏟車和挖掘機開通道路，並妥善安置群眾。浦城縣自然資源局在道路搶修完成的第一時間，攜福建省二九四大隊的技術人員火速趕往現場，指導現場進行應急處置，並制定方案以防次生災害。



（來源：央廣網）