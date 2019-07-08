重慶糧食集團原董事長王銀峰被雙開

中評社北京7月8日電／重慶市紀委監委官方微信“風正巴渝”7日披露，經重慶市委批准，市紀委監委對重慶糧食集團有限責任公司原黨委書記、董事長王銀峰嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，王銀峰理想信念喪失，政治上蛻化變質，大搞政治攀附，熱衷於閱看、私藏有嚴重政治問題的書刊、文章，履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞任職企業政治生態；罔顧中央三令五申，借公務差旅之機旅遊，公款購買高檔酒水，長期違規收受禮金；違背組織原則，跑官買官，利用職權在職務調整中為下屬提供幫助並收受財物；不正確履行職責，造成國有資產重大損失；生活上腐化墮落；經濟上貪婪成性，利用職權和職務影響為私營企業主謀取利益，大肆進行權錢交易。



王銀峰嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》等有關規定，經市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予王銀峰開除黨籍處分；由市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



據悉，2010年10月，時任江津區委書記的王銀峰要求一房地產開發商停建並拆掉其樓房，稱該樓盤“擋了政府的風水，這是衙門，知道不”。開發商私下錄下王銀峰的全部講話，並將其透露給媒體。其後江津區向媒體“辟謠”。



據其公開簡歷顯示，王銀峰，1962年8月生，河南尉氏人，1983年8月參加工作，1996年5月加入中國共產黨，北京大學城市與環境學院區域與城市經濟專業畢業，研究生學歷，理學博士。



歷任河南省鄭州市政府調研室副主任、鄭州市委政策研究室主任、重慶市九龍坡區政府副區長、重慶市政府副秘書長（正廳局長級）、江津區委副書記、區長；江津區委書記；重慶市糧食集團董事長、黨委書記。2018年12月，因涉嫌嚴重違紀違法，接受重慶市紀委監委紀律審查和監察調查。



（來源：央廣網）

