網上網下同頻共振　弘揚公安英模精神

中評社北京7月8日電／5月27日，第三期全國“公安楷模”發布活動在京舉行。7月6日與7日，中央廣播電視總台在社會與法頻道播出發布活動專題節目《致敬公安楷模2019》。節目播出後，公安新媒體矩陣聯動轉發，社會反響強烈，再次引發社會各界致敬全國“公安楷模”的輿論熱潮。廣大公安民警一致表示，要向“公安楷模”學習，大力弘揚新時代“公安楷模”精神，積極投身“不忘初心、牢記使命”主題教育和“踐行新使命、忠誠保大慶”實踐活動，切實履行好黨和人民賦予的新時代職責使命，以優異的成績慶祝新中國成立70周年。



範圍廣：公安新媒體矩陣聯動發力



專題節目《致敬公安楷模2019》集中發布了全國“公安楷模”張保國、馬金濤（犧牲）、肖俊京（犧牲）、趙永前、李樹幹5名個人和雲南省德欽縣公安局羊拉派出所1個集體的先進事跡。節目通過一個個可歌可泣的動人故事，書寫了一曲曲感人肺腑的英雄贊歌，展現了全國“公安楷模”對黨和人民的無悔赤誠。專題節目播出前，人民公安報、中國警察網、新警事兒等通過報紙、網站、微博、微信、抖音等全媒體矩陣發布節目播出預告消息。



此外，＠中國警方在線、＠雲南警方、＠貴州警事等各地公安機關微博，也聯動轉發節目播出預告消息。廣大網友紛紛留言表示，一定會按時收看，期待節目播出。



中國警察網利用抖音小視頻的形式，用簡短的話語，分別對全國“公安楷模”5名個人和1個集體的先進事跡進行介紹。警民攜手同行、濟南公安等抖音賬號，也紛紛發布全國“公安楷模”先進事跡短視頻。



中央廣播電視總台在社會與法頻道播出專題節目《致敬公安楷模2019》，並將節目視頻同步到央視網、央視新聞手機客戶端後，收到很高的收視率和點擊率。



專題節目播出後，“學習強國”平台首頁推薦節目視頻。＠八桂警方在線、＠廣西北海市公安局等公安微博平台，再次轉發節目播出視頻完整版，進一步擴大了專題節目的傳播力和全國“公安楷模”的影響力。