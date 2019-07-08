“看中國・外國青年影像計劃”展映在京舉行

（來源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京7月8日電／7月7日，2019年度“看中國・外國青年影像計劃”展映儀式在北京師範大學舉行。北京師範大學原黨委書記劉川生、北京師範大學副校長郝芳華、副校長周作宇等主辦方嘉賓，中國文聯副主席郭運德、中國宋慶齡基金會原黨組書記兼常務副主席齊鳴秋、中華文化促進會駐會副主席於廣華、中影股份集團董事長喇培康、中影股份集團總經理江平等文化界、影視界專家學者以及31名外國青年導演和教師代表200多人出席此次活動。



“看中國·外國青年影像計劃”是由北京師範大學會林文化基金、中國文化國際傳播研究院主辦的文化體驗與影像創作實踐項目，迄今已經舉辦九屆，已有來自美國、加拿大、英國、法國、意大利、荷蘭、格魯吉亞、印度、新加坡、韓國、以色列、澳大利亞、巴西、阿根廷等60個國家77所高校610名青年參與，攝制短片609部，先後獲得100餘項國際獎。



2019年度“看中國”從4月9日啟動儀式起，至7月7日展映儀式止，共歷時90天，匯集來自38個國家42所高校的102位外國青年導演，呈現102部以“時刻·時節·時光”為主題的紀錄短片。他們跟隨著新中國成立後修建的第一條鐵路——成渝鐵路的軌跡，走過雄偉壯闊的港珠澳大橋；從四川大熊貓的身影中悟出動靜相宜的太極圖，在外灘海關鐘樓裡聽38年如一日的回響；扎根西安教書60餘載的“西部紅燭”教授還在堅持給本科生授課，哈爾濱中央大街上賣報的退伍老兵講述著防洪紀念塔的過往；山東曲阜的祭孔大典千年不絕，鄂托克旗烏蘭牧騎的歌舞自1959年綿延至今；青海玉樹的小女孩在震後9年慢慢長大，而停工14年的首鋼園區也將在3年後煥發新生……外國青年導演們在“時刻·時節·時光”年度主題引導下，探尋中國人有關“時間”的故事，觀察中華文明對於時間觀念的辯證思考，見證了中華人民共和國成立70年以來，中國社會的時代變遷和歷史成就，及其背後的文化理念，風俗觀念和價值體現。



北京師範大學資深教授、中國文化國際傳播研究院院長、“看中國”創始人黃會林先生表示，9年來，為支持“看中國”項目，中國文化國際傳播研究院與海內外合作高校和單位均付出了大量人力、物力以推動和落實。“看中國”的成功既是海內外高校合作的成功，也是各國影視藝術工作者合作的成功，更是世界不同文化和人民之間渴望交流、互相理解的成功。“看中國”在中外青年之間架設起一座充滿活力和希望的友誼“橋梁”。全世界都將從“看中國”作品中看到精彩紛呈的文化交融。

