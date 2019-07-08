寧夏公布3起黑惡勢力浸染基層組織典型案例

中評社北京7月8日電／在7日上午寧夏回族自治區政府新聞辦公室召開的新聞發布會上，寧夏黨委組織部副部長、掃黑辦副主任景瑜發布了3起利用家族、宗族勢力，把持、操縱、干擾、破壞基層組織的典型案件。



第一個案件，中寧縣喊叫水鄉北溝沿村馬玉忠、馬正廷、馬列生案。馬玉忠從1980年8月起，擔任北溝沿村黨支部書記。期間，將兩個兒子馬正廷和馬列生先後發展為黨員。2007年換屆時，馬玉忠卸任，馬正廷當選該村黨支部書記。2017年6月，馬正廷因貪污罪被判處有期徒刑1年。馬列生依仗家族勢力，平日驕縱自大，橫行鄉裡，尋釁滋事，多次帶領、蠱惑、慫恿他人越級上訪，妨礙社會秩序，並虛報建設項目，騙取國家扶貧資金。2018年2月，馬列生因嚴重違紀被開除黨籍。2018年9月，馬列生因詐騙罪被判處有期徒刑1年8個月。



第二個案件，同心縣河西鎮桃山村周仁奎案。2016年底，桃山村“兩委”換屆時，周仁奎當選為村黨支部書記。2017年12月，周仁奎因違規發放惠農補貼資金，被河西鎮黨委免職。2019年2月，周仁奎又因打架鬥毆、非法采砂等被依法判處有期徒刑2年。2018年6月，周仁奎家族成員周東紅被選舉為村黨支部書記。在2019年軟弱渙散村黨組織整頓中，因發現周東紅犯有盜采礦產資源罪被依法批捕。



第三個案件，海原縣曹窪鄉白崖村馬正山案。2001年11月至2010年5月，馬正山先後兩次擔任白崖村黨支部書記。2010年5月，馬正山因涉嫌貪污被免職並被開除黨籍，2011年2月被判處有期徒刑1年，緩刑2年。但其不思悔過，又與村委會原主任楊生義、村民楊萬林相互勾結，拉幫結派，長期操縱村“兩委”選舉，導致該村多年選不出、配不齊村“兩委”班子。2016年底，在白崖村換屆選舉時，馬正山等3人向時任村黨支部書記馬忠禮提出，通過操縱選舉幫助其連任後，要求讓他們3人進入村委會班子，並脅迫馬忠禮為他們3人分別出具5萬元借條。馬忠禮連任村黨支部書記後，三人未能如願，馬正山遂持借條通過訴訟渠道獲利5萬元。2017年12月，馬正山夥同他人私刻公章，先後騙取國家民政救助資金10500元。目前，馬正山因尋釁滋事罪、敲詐勒索罪和偽造國家機關公文、印章罪等，被判處有期徒刑15年；楊生義和楊萬林因尋釁滋事罪、敲詐勒索罪分別被判處有期徒刑11年；馬忠禮因拉票助選、違規發放扶貧補貼資金等被開除黨籍，清理出村幹部隊伍。



景瑜表示，這3個村惡勢力被打掉，引起了各級組織部門和全社會的高度重視，同步開展了相應的整頓工作。目前，自治區黨委組織部已經成立了5個督導組，對包括上述3個村在內的36個涉黑涉惡和情況複雜的重點難點村，現場督查實情，掛牌提級督辦，制定下發問題清單，提出整改落實要求，市縣鄉跟進抓好落實。未來，整頓軟弱渙散村黨組織將是一項長期任務，明確整頓措施、整頓時限、整頓責任，緊抓不放、盯著整頓，確保取得實效。



（來源：央廣網）