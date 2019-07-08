柯劉會直播搞烏龍　柯：整個大局是OK啦

柯文哲出席台北市政府社會局舉辦的“台北NPO聚落入厝”同歡會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月8日電（記者 鄭羿菲）針對大陸國台辦主任劉結一日前與無黨籍台北市長柯文哲會面，北市府卻鬧出“烏龍直播”事件，柯文哲8日受訪時表示，搞烏龍不會只有一個人錯，早上已經請幕僚做事後檢討報告。至於國台辦有沒有表達不滿？甚至讓交流成果歸零？柯說，他還沒接到消息，不會啦，整個大局是OK啦，只是後面有小小扣分，人生考100分也不是好事，通常扣1、2分剛剛好。



柯文哲8日上午出席台北市政府社會局舉辦的“台北NPO聚落入厝”同歡會，由於現場空間十分狹小，主辦單位邀請了不少民間NGO團體參與，而媒體又湧進超過15台以上的攝影機，導致整個空間十分悶熱，因此也讓柯文哲直喊“太熱了”、“今天鯊魚（指記者）怎麼來這麼多？”



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到“柯劉會”直播的烏龍事件，柯文哲表示，今天早上他有跟幕僚講要寫檢討報告，我們通常都會做事後檢討，通常搞出烏龍不會是只有一個人錯，一定是很多人犯錯合起來發生的。至於會不會懲處？柯文哲說，不用懲處啦，被他罵一頓就已經是懲處了。



媒體追問外傳烏龍直播是大陸國台辦或上海市台辦翻臉不認帳？柯文哲認為，不是啦，他發現大陸沒有直播這種東西，所以跟他們講直播，他們不曉得這種東西。



被問到大陸國台辦或上海市台辦有表達不滿嗎？柯文哲指出，他還沒接到消息，回去會問大陸小組的窗口。整個過程是OK啦，只是最後有個小小的扣分，整體大局還是好的。媒體追問烏龍直播會不會讓交流的成果歸零？柯說，不會啦，人生考100分也不是好事，通常扣1、2分剛剛好。