南鐵啟動防洪Ⅳ級應急響應

中評社北京7月8日電／據中央氣象台預報，7月7日至10日，江西中部、福建西北部地區將出現暴雨或大暴雨，並伴有短時雷雨大風等強對流天氣。為確保鐵路運輸的絕對安全，中國鐵路南昌局集團有限公司於7月7日13時起，在前期啟動防洪應急響應的基礎上，新增在滬昆高鐵鷹潭北至醴陵北、滬昆鐵路鷹潭至株洲、京九鐵路孔壟至南昌，以及武九高鐵，昌九城際鐵路等部分線路區段啟動防洪Ⅳ級響應。



針對此輪強降雨天氣，南鐵密切監視管內鐵路沿線雨量，充分運用衛星雲圖、雷達圖動態掌握降雨趨勢，及時對強降雨和可能發生災害的區段進行預警，並根據實際對線路採取限速、封鎖等安全行車保護措施，動態調整列車開行方案。同時，南鐵還安排專人24小時盯控雨量監測系統，組織人員加強對防洪薄弱地段的巡查、值守，對線路兩側存在的危岩危樹等隱患處所實行記名拉網排查，確保管理責任到人。



截至7月7日17時，鷹廈鐵路南平工務段管內共發生塹坡溜坍、倒樹侵限等水害11處，南鐵已組織700餘名職工、10台挖機、5台鏟車，並使用1600方片石、600方石碴進行現場搶險。



“鷹廈線k153＋420左側山體出現溜坍，溜塌量有200餘方，並且有擴大的可能性。”南平工務段黨員職工李大軍一行三人巡線到鷹廈線邵武至下王塘區間時，發現溜坍的泥土已覆蓋線路，立即進行匯報。由於現場雨一直在下，山上不斷有泥土溜下來，為確保人身安全，他們不得不撤離至安全處所進行現場盯控，並於13時30分與一只50人的搶險隊伍共同進入現場搶險。



受鐵路沿線雨量超標影響，合福高鐵武夷山東至建甌西區段列車限速運行，南昌高鐵維修段安排人員加強線路巡查，確保列車運行安全。為做好旅客出行服務，合福高鐵上饒、南平北等站增開售改簽窗口，組織團員青年們在車站驗證口、安檢處、檢票口及售票處引導旅客，維持車站秩序。



強降雨也造成了峰福鐵路部分列車出現晚點。K477、K803次列車到達武夷山站後臨時停車，由於時間較長，列車出現缺水情況。車站臨時組織梁華英、徐叢霞、徐禎傑3名上水工為列車加水，在進行40分鐘的冒雨作業後，終於將列車水箱注滿，旅客用水恢復正常。



暴雨仍在繼續、搶險仍未結束，南鐵幹部職工將堅守崗位、加強排查，繼續奮戰在搶險一線。下一步，鐵路部門還將根據風速雨情，對線路採取限速、封鎖等安全行車保護措施，動態調整列車