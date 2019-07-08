進口食品數量持續攀升　安全有保障嗎？

中評社北京7月8日電／近年來，隨著進口食品數量持續攀升，進口食品安全成為廣大消費者關注的熱門話題之一。



進口食品安全有保障嗎？如何選購安全的進口食品？在日前舉行的“2019年全國食品安全宣傳周”海關總署主題日系列活動上，有關專家、進出口企業就此為大家答疑解惑



“牛奶帶袋煮容易鋁中毒”“8開頭食品條形碼是轉基因食品”……“這些微信朋友圈裡隨處可見的文章，其實是地地道道的謠言。”在深圳海關、海關出版社等日前承辦的“2019年全國食品安全宣傳周”海關總署主題日系列活動“食品安全口岸行”現場，深圳海關進出口食品安全處的關員耐心向旅客澄清謠言背後的真相。



牛奶鋁箔包裝最裡層是聚乙烯膜，熔點一般在120攝氏度以上，簡單煮沸加熱袋裝牛奶是安全的；條形碼的數字主要是對應產地、廠家編號、商品編號等，“8”字頭條形碼是指在意大利、西班牙等國生產或銷售的產品，並不能標識該產品是否為轉基因食品……對於大家最關心的進口食品話題，相關專家為消費者詳細解答。



進口食品安全有保障嗎



近年來，我國進口食品貿易以年均17.4%的速度實現較快增長，已有176個國家和地區的2283種進口食品納入到准入管理，18295家境外輸華食品企業獲批註冊，33059家進出口代理商在海關備案。



“食品安全關係中華民族未來，確保進出口食品安全是海關係統義不容辭的政治責任。”海關總署進出口食品安全局局長畢克新表示，“四個最嚴”是進出口食品安全工作的根本遵循，對標最嚴謹的標準，開展最嚴格的監督，實施最嚴厲的處罰，強化最嚴肅的問責，全力推動全鏈條進出口食品安全責任落實，嚴把進出口食品安全關。



在食品進口前，海關總署首先會對擬進口國家和地區的食品安全體系及食品安全狀況開展評估。“海關主要依據法律法規、食品安全國家標準要求、國內外疫情疫病和有毒有害物質風險分析結構，結合評估和審查結果，確定相應的檢驗檢疫要求。”海關總署進出口食品安全局綜合處調研員胡舒介紹。