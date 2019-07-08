AI將助嫦娥五號鏟取月壤

中評社北京7月8日電／“嫦娥五號將軟著陸在月球上，隨後取樣返回。”7月5日舉辦的2019軟件定義衛星高峰論壇上，中國科學院院士、中國探月工程首任首席科學家歐陽自遠表示，月面取樣返回航天器要發射、降落、取樣，還要回來，會有一大堆技術難題，目前全部被攻克了。



歐陽自遠介紹，嫦娥五號目前實現突破的核心技術包括：運載發射、地月轉移、近月制動、環月飛行、月面下降、月面采樣、月面上升、交會對接、環月等待、月地轉移、軌道分離、再入回收12個部分。



“整體載荷8.2噸，會採用新運載火箭，在海南文昌發射中心發射。”歐陽自遠說。嫦娥五號將實現4個重大突破，即首次在月球表面自動采樣；首次從月面起飛；首次在38萬公里外的月球軌道上進行無人交會對接；首次帶著月壤以接近第二宇宙速度返回地球。



此次嫦娥五號的月面著陸點在月球正面。“我們選擇的著陸點距離美國‘阿波羅計劃’6次的著陸點有較遠的距離，距離大概1000多公里之外，那裡會有新的現象、會有新的發現。”歐陽自遠說。



嫦娥五號仍採用軟著陸。軟著陸，實際上是人工智能的自主決策。“探測器非常聰明，它會一直晃來晃去地拍照，琢磨這個地點安全不安全，如果4個點不能在一致的水平面上，是會翻車的。”歐陽自遠說，它一直在計算、挑剔，邊走邊找，最後作出判斷和決策。



為什麼不拍個照片讓地球上的人確定落在哪呢？“人來不及幫它判斷。”歐陽自遠解釋：一張照片，傳到地球需要1.3秒，收到後再花幾秒鐘判斷“哦，這裡不行，再找”，再次指令傳給它又要1.3秒。



科技日報記者了解到：嫦娥三號的實踐證明，人工智能自主決策的方法能夠做到探測器的四條腿安全地落在一個水平面上，安全着落。嫦娥四號又根據月球背面山多的特點做了調整，但都完成了視頻獲取月面數據、進行自主決策、選擇落月點的任務。