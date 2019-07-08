多國人士點贊中國經濟：中國是個強大的合作夥伴

中評社北京7月8日電／近日第二十九屆萬壽論壇在京舉辦。出席論壇的肯尼亞、墨西哥、土耳其、英國等國政界人士和專家學者紛紛為中國經濟點贊。他們認為，中國是一個強大的經濟合作夥伴，中國在經濟領域特別是在科技創新領域的成就令人羨慕，中國在全球經濟發展進程中成為引領者是必然的。



“全球最大的汽車市場”“全球最大的農產品進口國”“全球最大原油進口國”“美國第一大債權國”……談到中國在經濟領域的表現，墨西哥國際事務理事會理事、前墨西哥駐韓國大使阿克斯塔如數家珍。他特別提到，過去數十年間，中國經濟取得了快速發展，尤其是在科技創新領域。“目前，中國在5G、人工智能等領域均處於世界前列。”



土耳其戰略思想研究所經濟與金融協調員皮納爾認為，中國的經濟成就給新興經濟體帶來了極大的鼓舞。“中國已成為新興經濟體的希望之光。現在，新興經濟體更加堅信，他們也能大力發展經濟。”



土耳其戰略思想研究所主席卡夫卡斯亞勒認為，中國的經濟發展進程和發展模式、政治體系和政治結構、外交語言體系及其國內政策，都對現代國際體系的塑造有貢獻。



肯尼亞公共政策分析師、美國非洲大學講師姆萬吉認為，中國經濟非常強勁，政治也很穩定。“中國在全球經濟發展進程中逐漸成為引領者，是一個自然而然的過程。”



“中國一直是一個強大的經濟合作夥伴，尤其是在那些可能被其他國家忽視了的領域。”英國工黨全國執委會成員歐文說，對於英國來說，“脫歐”是一個巨大的挑戰。要保持經濟社會發展勢頭，英國需向其他國家學習，建立新的合作關係。“我們（中英兩國）不能只在經濟上做合作夥伴，更要建立友好的合作夥伴關係，共享資源、技術和文化。”



墨西哥拉法埃爾·普萊西亞多基金會理事、國家行動黨前主席、前眾議長阿納亞認為中國經濟發展的驅動力有很多，其中最重要的是中國政府的遠景規劃。“中國領導人的目光非常長遠，很多的政策都著眼於未來。我認為，這就是中國取得巨大成就的主要原因。”



對於人類社會和中國經濟的未來，阿納亞表達了樂觀和期待。“若科技不斷向前發展，並運用到現實中、不斷解決人類面臨的各種挑戰，未來人類社會很可能將出現一幅極為繁榮的景象：人們在物質上極其豐富，在精神上極為幸福。我希望，作為目前的世界第二大經濟體，中國繼續發展經濟，引導這一變化的發生。”阿納亞說。



（來源：新華網）