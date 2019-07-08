汕頭海關點“紙”成金　助力企業出口創匯

中評社北京7月8日電／錄入信息、點擊發送、接收、打印……一番簡單的操作，僅僅幾分鐘時間，廣東金航食品有限公司的餘先生就在辦公室里輕鬆打印出一份原產地證書。他告訴記者，自從5月20日海關實施原產地證書自助打印改革以來，他們足不出戶就可以拿到證書，大大節省了時間和人力成本。



據介紹，原產地證書是用於證明貨物原產地或製造地的證明文件，是進口商減免關稅的重要憑證，有“紙黃金”的美稱。目前，我國已經與24個國家和地區簽署16個自貿協定，出口企業可憑海關簽發的各類自貿協定原產地證書在進口國享受關稅減免。“我們的貨物主要銷往智利、加拿大、新西蘭等國家，申領原產地證書，一方面可以讓產品在海外快速通關、順利結匯；另一方面還可以享受關稅減免，提高出口效益，擴大利潤空間。”餘先生說，“汕頭海關不僅在業務辦理方面推出了自助打印等一系列便利措施，還多次為我們解讀相關優惠政策，讓我們可以更好地開拓海外市場，幫助很大。”



據了解，為更好地提升原產地領域跨境貿易便利化水平，今年以來汕頭海關所屬龍湖海關著力優化簽證業務辦理流程，大力推廣《原產地簽證敏感產品清單》管理制度，關區約有98%的產品屬非敏感產品，據此可享受“即報即審、即審即簽”的便捷服務，切實提升簽證效率，降低企業辦證成本；集中力量推行原產地簽證無紙化和電子化，推行電子簽名蓋章，使原產地證書申報到簽發實現全流程電子化，企業“零跑次”，進一步降低簽證成本，優化營商環境。今年上半年，龍湖海關共簽發各類原產地證書9879份，簽證金額約3.33億美元，為企業海外減稅約9840.79萬元人民幣



該關表示，接下來將進一步加大原產地證書自助打印推廣力度，積極指導轄區企業完成電子印章、簽名筆跡信息上傳手續、解決系統疑難問題，使更多企業享受高效率、低成本的改革紅利；同時結合“一帶一路”和自貿協定實施等，充分借助政策宣講會、新聞媒體﹑關企微信群等渠道開展有針對性地重點宣貫，幫扶企業更好地了解原產地優惠政策，提高原產地證書的應用率；建立健全原產地政策幫扶機制，安排關員上門下廠，結合產品特點、生產情況和出口計劃，解讀相應的優惠政策，“定制”改進建議，幫助企業解決在簽證中遇到的實際困難，助力企業用好用足這把開啟國際市場的“金鑰匙”。



（來源：央廣網）