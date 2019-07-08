上半年青島海關接受匯總徵稅保險單近300份

中評社北京7月8日電／自今年1月1日起，關稅保證保險應用於匯總徵稅，由試點保險公司以保單形式對匯總徵稅稅款進行擔保。企業在貨物通關時，憑借“一張保單”即可享受“先放後稅，匯總繳稅”的便利。今年上半年，青島海關積極推進關稅保證保險匯總徵稅改革實施，關區共接受3家保險公司為339家企業提交的1430份關稅保證保險保單，擔保額度達161億元；其中接受匯總徵稅保險單299份，擔保額度合計62億元。關稅保證保險叠加匯總徵稅改革，有效降低了企業通關成本、節約了時間和人力，切實助力企業降本、提速、增效。



2018年9月起，青島海關試點關稅保證保險改革，首次以進出口企業作為投保人，海關作為被保險人，進出口企業可以向試點保險公司購買關稅保證保險，憑借保險公司出具的保險單即可辦理海關稅收擔保手續。而匯總徵稅是一種新型集約化徵稅模式，企業在提供有效擔保下即可享受“先放後稅”的通關便利。以往海關只接受銀行保函和現金保證金兩種匯總徵稅擔保方式，今年起，關稅保證保險應用於匯總徵稅，進一步提升了跨境貿易便利化水平。



“原先我們公司辦理匯總徵稅採用的是銀行保函。”萬華化學集團股份有限公司採購部王新榮稱，允許企業通過購買保險代替原先的銀行保函後，不僅保險費率較銀行費用低，而且減少了資金占用，對企業來說是大利好。



石腦油是青島麗東化工有限公司的主要進口貨物，平均每月進口4船，營運資金需求量較大。“海關推出的關稅保證保險和匯總徵稅改革，給企業提供了全新的融資途經。”公司關務負責人張小朋介紹，企業銀行貸款的年利率基本在5%以上，而關稅保證保險費率只有貸款利率的十分之一左右，企業使用關稅保證保險叠加匯總徵稅模式，一年可減少財務費用支出約1000萬元。



（來源：央廣網）