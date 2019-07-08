怕哪位藍營參選人？蔡英文：他們都很怕我

蔡英文接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 蔡英文拜會民進黨新北市議會議員。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月8日電（記者 洪德諭）中國國民黨初選競爭激烈，對於比較怕國民黨哪一位參選的問題，將尋求連任的蔡英文8日受訪時表示，他們都很怕我，因為他們齊心協力，不管是在同樣、不同樣的場合都攻擊我，看來他們比較怕我。



在民進黨完成初選後，代表民進黨尋求連任的蔡英文展開尋求黨內團結的行程，8日前往新北市議會拜會綠議員，由“國策顧問”黃承國陪同，新北市黨部主委余天也到場，另包括新北市議會總召何博文等20多名議員均到場。對於國民黨初選，蔡英文提出上述看法。



7日國民黨“反鐵籠公投凱道大會師”，郭台銘拿出粉紅色的青天白日旗帽，要蔡英文戴著去美國。對此，蔡英文回擊，郭董就是郭董，好像每一件事情都要用他的方法來做，其實“總統”出訪都有一定規格、作為，出訪都有戴徽章，徽章上就有國旗。追問是否會戴？蔡英文則說，要看帽子合不合用，很多場合不適合戴帽子。



郭台銘也要求蔡英文公開初選廣告預算，蔡英文說，郭台銘花錢的方式，有鋪天蓋地的感覺，她的初選經費沒有像郭那麼多，因為黨內初選是溫和的過程，沒有巨大的花費，所有費用名目都有紀錄，她沒有使用國家資源。



至於韓國瑜認為台灣兵役制度應該徵兵、募兵並行，蔡英文則說，韓國瑜對於整體軍方兵源的理解是不足的，現在募兵兵源充足，應募已超過補充的兵源，且募兵的好處就是在軍中的時間長，能施以專業的訓練，同時也對軍方同仁施以第二專長，讓軍人回歸社會也能有競爭力，現在很多的年輕人都把當兵當作生涯很好的選項，此外目前政府也對國民施以軍事訓練，政府也能視情況進行徵兵。



另外，針對國民黨可能的對手，媒體詢問比較怕誰？蔡英文指出，沒有怕誰的問題，他們都很怕我，因為他們齊心協力藉同樣、不同樣的機會批評、攻擊她，看來他們比較怕她。