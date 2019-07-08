美聯儲警告：中美貿易戰恐拖累美經濟增長

中評社北京7月8日電／美媒稱，美聯儲5日稱，近幾個月來，經濟前景的不確定性有所增加，但它指出，美國經濟的基本面仍然相對穩定。



據美國《華爾街日報》網站7月5日報道，美聯儲在提交給美國國會的半年度報告中稱，經過連續10年的擴張，美國經濟仍然穩固。但報告重申了決策者最近提出的警告，即貿易政策、全球增長放緩和其他問題對經濟前景構成越來越大的風險。



美聯儲說：“自5月初以來，有關經濟活動的新消息總的來說變得有些悲觀，經濟前景的不確定性增加了。”



報告稱，官員們“將採取適當措施以保持擴張勢頭”。



報告還稱，雖然金融系統仍比2008年金融危機前“更具韌性”，但對高風險商業貸款的擔憂加劇了。



美聯儲說：“有跡象表明，新增杠杆貸款的信貸標準不夠堅實，並且在過去6個月裡進一步惡化。”



美聯儲還說，借貸成本上升或經濟增長放緩可能對這些公司及其債權人構成“值得注意的風險”。



報告稱：“這樣的事態發展可能會加大經濟活動的下行風險。”



按計劃，美聯儲主席鮑威爾將於10日、11日在國會提交這份報告並作證。



美聯儲6月19日發布的最新經濟預測顯示，大部分決策者預計美國失業率將在今年年底前穩定在3.6%左右。預計2019年美國經濟將增長2.1%，而通脹率將保持在1.5%。