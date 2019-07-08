國家電網：加強對中央重大決策部署監督檢查

中評社北京7月8日電／為確保中央重大決策部署到哪裡，監督檢查就跟進到哪裡。中央紀委國家監委駐國家電網公司紀檢監察組在實踐中不斷摸索，逐步建立了一套以“日常監督、通報報備、專項監督、定期報告、責任追究”為手段的貫徹落實中央重大決策部署監督機制，形成了《關於建立公司貫徹落實中央重大決策部署監督機制的意見》，作為強化政治監督，落實“兩個維護”的重要手段，保障中央重大決策部署在公司不折不扣貫徹落實。



落實政治責任，強化日常監督。駐公司紀檢監察組組長通過及時傳達中央有關精神和要求、參與決策、日常溝通提醒等方式，不斷強化日常監督。今年以來，參加黨組會30餘次，針對落實新發展理念、打好“三大攻堅戰”、優化營商環境、減稅降費、服務雄安新區建設等中央決策部署發表意見，提出建議。



實行清單化管理，確保件件有着落。駐公司紀檢監察組以“四個意識”為標準、政治紀律為尺子，建立工作任務清單，逐項檢視貫徹落實情況，定期檢查抽查，糾正有令不行、有禁不止問題。今年以來，駐公司紀檢監察組組長約談總部部門和二級單位主要負責人49人次，就落實中央決策部署，力戒形式主義、官僚主義等提出明確要求。



有的放矢，實施針對性專項監督。除開展通報報備，強化日常監督提醒外，針對整治形式主義官僚主義、脫貧攻堅等政治性強、涉及面廣、社會關注度高的重大決策部署，駐公司紀檢監察組堅持問題導向，制定專項工作方案，建立工作台賬，以查促改，推動落實。當前，針對性開展了形式主義官僚主義集中整治，扶貧領域腐敗和作風問題專項治理等，特別是圍繞習近平總書記提出的“綠色、共享、開放、廉潔”要求，開展公司冬奧工作專項監督，督促公司黨組把服務和保障北京冬奧會等中央重大決策部署落實作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的重要檢驗。今年以來，已嚴肅問責落實中央決策部署中的表態多調門高、行動少落實差等相關人員7人次。（駐國家電網公司紀檢監察組）



（來源：中央紀委國家監委網站）