幕僚發文挺郭　柯：李爸跟郭較好是不是？

柯文哲接受媒體訪問回應時事議題。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月8日電（記者 鄭羿菲）針對柯幕僚、前國民黨“立委”李嘉進的兒子李縉穎發文呼籲“有韓不投，非韓投郭”，外界解讀是柯陣營在“帶風向挺郭”。柯文哲8日受訪時表示，北市府從深藍到深綠都有，是很多元的團隊，他也不能禁止發表意見。被問到是不是要帶風向挺郭？柯說強調，不會啦，通常他們才會被帶風向，誰寫的誰負責。柯也反問，李的爸爸跟前鴻海董事長比較好嗎？這他不曉得。



柯幕僚、“國際政經戰情室”成員李縉穎7日上午在PTT上發文，呼籲中國國民黨內初選務必要支持郭台銘，“有韓不投，非韓投郭”，引起各界揣測柯陣營似乎有意帶風向，甚至是白色力量力挺郭台銘。而郭台銘在7日下午也回應，不管是白色力量還是其他力量，只要能打敗蔡英文，任何支持郭台銘的力量我們都歡迎。



柯文哲8日上午出席台北市政府社會局舉辦的“台北NPO聚落入厝”同歡會，由於現場空間十分狹小，主辦單位邀請了不少民間NGO團體參與，而媒體又湧進超過15台以上的攝影機，導致整個空間十分悶熱，因此也讓柯文哲直喊“太熱了”、“今天鯊魚（指記者）怎麼來這麼多？”



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到李縉穎發文挺郭，柯市長本人也挺郭嗎？柯文哲原本想打太極回應說，蛤？哎唷，下一題⋯⋯但媒體都等著柯回應而不再提問，幾秒後柯文哲才表示，第一點台北市政府基本上有個很大的特色，就是從深藍到深綠都有，是很多元的團隊，所以年輕人關心國家大事，他也不能禁止發表意見，每個人有發表意見的自由 。



柯文哲強調，每個人都有他的出身背景、都有他的朋友，所以我們也沒辦法去管那麼多，李縉穎有跟他講啦，因為這兩天從上海回來又到南部，早上七點半又來上班，坦白講，那篇文章他都還沒看到底寫什麼，等他看過後再詳細跟你們（記者）講。



媒體追問是不是帶風向影響國民黨初選結果？柯文哲說，不會啦，通常是我們被帶風向，我們也沒有去帶什麼風向，每個人有每個人的想法，沒辦法禁止說不能寫。至於李縉穎稱“有韓不投，非韓投郭”，柯文哲先是詫異了一會，之後才笑說，有韓不投？李有說明為什麼嗎？若李挺郭沒辦法。柯也反問，李的爸爸跟郭台銘比較好是不是？他不曉得，每個人有每個人的想法，世界上本來就是多元的。



柯文哲也強調，沒有要帶風向，每個人都有每個人的想法，誰寫的誰負責，你們應該去問李縉穎。不過老實講，每次幕僚跟他講什麼，他都直接口頭禪說“好好好”，但事後他都不太記得，這個要改一下。