中國九大科技產品全球份額　貿易戰下仍擴大

中評社香港7月8日電／日媒總結的一份調研報告顯示，2018年全球高科技產品份額擴大名單中，中國占9種產品，美國則只有8種。中美在高科技領域愈來愈勢均力敵。



多維引述《日本經濟新聞》7月8日報道，該報社以各家調查機構的統計為基礎，展開了2018年世界主要商品及服務全球份額的調查。據該調查結果顯示，在74種調查對象中，美國有25種產品份額居全球首位，中國則有10種產品份額居全球第一。



其中，在所有被調查的對象中，包含25種高科技產品，進入世界份額前5名的中國企業共有33家，美國則共計38家，中美合資企業1家。在中國進入前5名的產品領域中，智能手機、移動通信基站、有機發光二極體（OLED）、大型液晶面板以及小型液晶面板等9個領域，在全球所占份額擴大。



報道指出，被美國政府施加制裁的中國通信設備巨頭華為的全球份額競爭力顯著。在移動通信基站領域，華為2018年的份額較2017年上升3個百分點，保持份額第一。另一家中國通信設備公司中興也進入了前4名。



此外，在智能手機領域，華為份額居第3位，逼近第2位的美國蘋果公司。第4位及第5位是分別是中國小米公司和OPPO公司，中國企業份額整體擴大。



另一方面，美國所占份額擴大的8種高科技產品包括：雲服務、虛擬現實頭戴裝置（VR）、硬盤驅動器、動態隨機存取存儲器（DRAM）等。



以華為為代表的中國高科技迅速發展，甚至有趕超美國的勢頭，這引起美國政府不安。值得注意的注意的是，美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間6月29日同中國國家主席習近平在大阪舉行會晤後，表示放寬對華為的銷售禁令，只要這些貨品不涉及國家安全領域。不過，特朗普的表態並非預示著對華為的“完全解禁”。



白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6月30日在接受福克斯新聞頻道採訪時稱，特朗普允許華為從美國企業購買產品的決定並不是“大赦”，因為未來華為仍有可能會被列入出口管制實體清單中，並且美國商務部只是會酌情考慮對相關企業授予一些臨時的進口許可證，而更為重要的是，美國政府不會改變對華為的警惕態度。



《日本經濟新聞》也指出，在高科技領域，中美企業競爭加劇，中國高科技發展勢頭讓美國更加警惕，可能會使貿易摩擦更加長期化，美國今後也會對中國高科技企業維持封堵攻勢。