統計報告：我國經濟社會快速邁向高質量發展

中評社北京7月8日電／經濟結構不斷升級 發展協調性顯著增強



——新中國成立70周年經濟社會發展成就系列報告之二



新中國成立以來，特別是改革開放以來，我國經濟持續快速增長，成為世界第二大經濟體，同時，經濟結構發生深刻變化，從落後的農業國演進為世界第一製造業大國，從溫飽不足的貧窮國家建設成為全面小康社會，城鎮化穩步推進，東中西協調發展，公有制經濟和民營經濟共生共榮，經濟社會發展快速向高質量發展階段邁進。



一、產業結構持續優化，實現了由農業為主向三次產業協同發展的轉變



新中國成立之初，我國產業基礎十分薄弱，1952年，農業增加值占GDP比重為50.5%，農業吸納了83.5%的就業人口。之後，按照當時環境和現實需要，我國主要實行“重點發展重工業”的方針，同時配以農產品統購統銷政策，促進了工業積累。1978年，農業增加值比重降至27.7%，就業比重降至70.5%。改革開放後，人民群眾生產積極性得到發揮，社會主義市場經濟體制逐步建立，生產力迅速解放和發展，產業結構深刻調整。2011年，第三產業就業比重提高到35.7%，首次超過第一產業，成為就業最多的產業；2012年，第三產業增加值比重提高至45.5%，首次超過第二產業，成為增加值最大的產業。黨的十八大以來，我國經濟發展步入新階段，經濟結構戰略性調整和轉型升級加快推進，三次產業發展協調性顯著增強。2018年，第一、二、三產業增加值比重分別為7.2%、40.7%、52.2%；就業比重分別為26.1%、27.6%、46.3%，其中第三產業增加值比重和就業比重分別比1952年上升23.5和37.2個百分點。



農業基礎地位更加鞏固，以糧為綱的傳統農業轉變為農林牧漁業全面發展。改革開放前，我國農業生產結構較為單一，種植業占據絕對主導地位。1952­年，農林牧漁業總產值中農業比重高達85.9%，林、牧、漁業比重分別只有1.6%、11.2%、1.3%。改革開放後，聯產承包責任制、農產品流通體制等多方面改革逐步實施，鼓勵發展多種經營、促進農業產業化政策措施相繼出台，農業生產逐步多元化。1990年，農林牧漁業總產值中農業比重下降至64.7%，林、牧、漁業比重分別上升至4.3%、25.7%、5.4%。黨的十八大以來，強農惠農富農政策體系持續完善，農業供給側結構性改革不斷深化，農業基礎更加鞏固，農業現代化水平逐漸提高，農業結構調整優化。2018年，農林牧漁業總產值中農業比重下降至54.1%，林、牧、漁業比重分別提高至4.8%、25.3%、10.7%。

