優傳媒民調：韓郭皆贏蔡　鐵桿韓粉170萬

2020大選參選人是蔡英文、柯文哲、郭台銘，會支持哪一位?民調結果。（照片：優傳媒提供） 中評社台北7月8日電／網路媒體《優傳媒》8日公布2020民調，針對中國國民黨初選，郭台銘與韓國瑜均在各種參選模式中勝過蔡英文與柯文哲，在民調結果解讀中，顯示國民黨三場政見會後，藍軍陸續歸隊，而蔡英文的初選效應則逐漸消散。



值得觀察的是在郭台銘或韓國瑜擇一參選的情形下，各自支持者如何轉向的有效樣本，在調查中選擇都不支持的比例，這個數字在某些情況下，可以解釋為堅決支持者，兩者數字差距頗大，“鐵郭粉”的比例為2.7%，“鐵韓粉”則有8.8%，以有效樣本比例換算為選票數，鐵桿韓粉高達170萬票。2016大選總選舉人數約1878萬人。



民進黨蔡英文、無黨籍柯文哲、國民黨可能出線的郭台銘與韓國瑜，分為兩組藍、綠、白參選組合進行民意調查，郭台銘與蔡英文、柯文哲的組合中，分別得到29.2%、26.0%、19.8%的支持率，郭台銘取得領先。



同時，如果柯文哲不參加2020大選，由蔡英文與郭台銘對決，依據選票流向的調查分析，郭台銘將以40.7%的支持率大勝蔡英文的34.6%。這個勝負差距已經超出本次民意調查的誤差值（正負1.96%）。



另一個參選組合以韓國瑜取代郭台銘出線為假設，韓國瑜的支持率為31.0%、蔡英文的支持率30.3%、柯文哲支持率則為25.0%，韓國瑜在這個參選組合中取得領先。



但是如果柯文哲放棄參選，由蔡英文與韓國瑜對決，韓國瑜將會以36.5%的支持度，大幅度輸給蔡英文的42.4%，原因是柯文哲的選票有48.4%的樣本，轉而支持蔡英文，同樣狀況卻只有21.2%的樣本轉為支持韓國瑜，顯示柯文哲的支持群眾傾向蔡英文較多。



本次調查中，也對支持韓國瑜或郭台銘的有效樣本，進行交叉分析，在不同題組中，對於支持韓國瑜的有效樣本，在郭台銘代表國民黨參選時，支持度的流向有58.4 %流向郭，28.6 %都不支持。



同樣狀況，支持郭台銘的有效樣本，在韓國瑜代表參選的情形下，51.2 %會支持韓國瑜，但有近1／4 的24.2 %會轉向柯文哲，9.6 %支持蔡英文，都不支持則有9.3 %。



《優傳媒》第四次2020大選民意調查，2019年7月2日至6日在台灣各縣市與金門馬祖，同步以手機與市話各半的方式進行調查，共計完成有效樣本數2501個，撥打電話19438通，抽樣信心水準達95%，誤差值在正負1.96%以內。