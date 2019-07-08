反腐敗鬥爭出現拐點　高壓反腐強烈震懾效應

中評社北京7月8日電／越來越多違紀違法人員主動投案標誌著反腐敗鬥爭出現拐點



高壓反腐形成強烈震懾效應



● 黨的十九大以來，我們始終堅持反腐敗節奏不變、力度不減，在反腐敗取得壓倒性勝利與反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜的背景下，懲治腐敗這根弦沒有放鬆，甚至有所加強



● 越來越多的違紀違法人員主動投案，標誌著反腐敗鬥爭出現拐點效應，腐敗分子從不收手不收斂轉向收手甚或自首，不能腐的制度籠子越扎越牢



● 中央提出並加強黨員教育的一系列舉措說明，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐成為新時代反腐敗工作的重要戰略，也是當前反腐敗鬥爭的重要趨勢



6月已然翻頁，內蒙古自治區呼和浩特市委書記一職仍處於空缺中。此前，擔任這個職務的雲光中已於6月11日落馬。



據了解，雲光中還是內蒙古自治區黨委常委，他也由此成為今年上半年中央紀委國家監委網站審查調查欄目通報的11名中管幹部中，最新落馬的一位。



中央紀委國家監委網站近日發布消息顯示，今年上半年還有225名廳局級領導幹部被宣布接受審查調查，3名“百名紅通人員”到案。除此之外，還有包括兩名中管幹部在內的多名領導幹部主動投案。



接受《法制日報》記者採訪的專家解讀稱，這說明黨的十九大以來，在反腐敗取得壓倒性勝利與反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜的背景下，我們懲治腐敗這根弦不但沒有放鬆，甚至有所加強。“越來越多違紀違法人員主動投案，標誌著反腐敗鬥爭出現拐點效應，腐敗分子從不收手不收斂轉向收手甚或自首。”

