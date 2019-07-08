會搭檔郭台銘嗎？柯文哲：等要選再來想

柯文哲出席“台北NPO聚落入厝”同歡會。（照片：台北市政府提供） 中評社台北7月8日電（記者 鄭羿菲）針對柯幕僚、前國民黨“立委”李嘉進兒子李縉穎發文挺前鴻海董事長郭台銘。柯文哲8日受訪時被問到自己挺誰？柯文哲回應，他還沒想法，等自己要選2020再開始有想法也不遲。至於中國國民黨高雄市長韓國瑜若初選勝出，會不會有“柯郭配”或“郭柯配”，柯說，等他有要選再來想，目前各界也沒有這個說法吧？



至於郭台銘稱自己贏面大，現在民進黨操盤“非韓不投”變輸面大，柯文哲說，現在講什麼好像我們在帶風向，所以很多想法不要講好了，等大家投完再來講。



柯幕僚、台北市政府“國際政經戰情室”成員李縉穎7日上午在PTT上發文，呼籲中國國民黨內初選務必要支持郭台銘，“有韓不投，非韓投郭”，引起各界揣測柯陣營挺郭台銘。而郭台銘在7日下午也回應，不管是白色力量還是其他力量，只要能打敗蔡英文，任何支持郭台銘的力量我們都歡迎。



柯文哲8日上午出席台北市政府社會局舉辦的“台北NPO聚落入厝”同歡會，由於現場空間十分狹小，主辦單位邀請了不少民間NGO團體參與，而媒體又湧進超過15台以上的攝影機，導致整個空間十分悶熱，因此也讓柯文哲直喊“太熱了”、“今天鯊魚（指記者）怎麼來這麼多？”



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到李縉穎發文挺郭，柯市長本人對挺郭或挺韓有什麼想法？柯文哲直言，他還沒有想法。柯接著笑說，等自己想要選2020再開始有想法，也還來得及。



媒體追問未來若是高雄市長韓國瑜贏得國民黨內初選，會不會爭取2020跟郭台銘合作？像是“柯郭配”或“郭柯配”？柯文哲說，好像也沒有，等他真的要出來選2020再來想。柯也反問記者，目前各界也沒有這種說法吧？有嗎？



至於民進黨操盤“非韓不投”，柯文哲認為，每個黨都在干擾另一個黨的選舉，純粹就是為了自己黨的勝算在操作，其實比較正確的想法應該是說，我們希望每個黨的候選人，都是對台灣將來整體利益、長期發展是最好的，可是現在每個黨在操盤、影響時，都是在想誰出線對我們選情最有利，這實在是⋯⋯國家越來越亂就是這樣。